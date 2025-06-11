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«Світ на порозі ядерної війни». Голова нацрозвідки США назвала винних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Світ на порозі ядерної війни». Голова нацрозвідки США назвала винних
Тулсі Габбард спрогнозувала наслідки ядерного протистояння
фото із відкритих джерел

Очільниця національної розвідки США заявила, що світ «ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше»

Світ стоїть на порозі ядерної війни із подальшим знищенням людства. Про це заявила голова Національної розвідки США Тулсі Габбард на своїй сторінці у соцмережі X, повідомляє «Главком».

У трихвилинному відео Габбард детально розповідає про нещодавній візит до Хіросіми, щоб дізнатися більше про наслідки ядерного нападу США на місто в 1945 році під час Другої світової війни. У відео представлені кадри поїздки Габбард та архівні кадри, на яких видно жертв, а також кадри, на яких Габбард говорить безпосередньо в камеру про наслідки ядерного нападу. Далі Габбард попереджає, що, оскільки сучасна ядерна зброя потужніша за ту, що використовувалася США в 1945 році, то вона «сьогодні може вбити мільйони людей лише за лічені хвилини».

«Це реальність того, що поставлено на карту, з чим ми зараз стикаємося», – каже Габбард у відео. «Ми сьогодні ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше, а політичні еліти, що займаються війною, безтурботно розпалюють страх і напруженість між ядерними державами».

Габбард далі припустила, що впливові люди перебувають в уявній впевненості, що матимуть доступ до «атомних укриттів» і тому не постраждають від жодних наслідків. 

«Тому нам, людям, потрібно висловитися і воліти покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути цей шлях у напрямку ядерної війни та працювати над створенням світу, де нікому не доведеться жити в страху перед ядерним голокостом», – зазначила голова Національної розвідки США.

Нагадаємо, після успішних українських спецоперацій на російській території, які завдали значної шкоди військовій машині Кремля, Росія «поранена набагато сильніше, ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити». Таку думку висловив полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані та член Об'єднаного розвідувального комітету та COBRA. Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування ядерної зброї Росією у відповідь на операцію «Павутина».

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Теги: росія зброя ядерна зброя

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