«Світ на порозі ядерної війни». Голова нацрозвідки США назвала винних

Очільниця національної розвідки США заявила, що світ «ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше»

Світ стоїть на порозі ядерної війни із подальшим знищенням людства. Про це заявила голова Національної розвідки США Тулсі Габбард на своїй сторінці у соцмережі X, повідомляє «Главком».

У трихвилинному відео Габбард детально розповідає про нещодавній візит до Хіросіми, щоб дізнатися більше про наслідки ядерного нападу США на місто в 1945 році під час Другої світової війни. У відео представлені кадри поїздки Габбард та архівні кадри, на яких видно жертв, а також кадри, на яких Габбард говорить безпосередньо в камеру про наслідки ядерного нападу. Далі Габбард попереджає, що, оскільки сучасна ядерна зброя потужніша за ту, що використовувалася США в 1945 році, то вона «сьогодні може вбити мільйони людей лише за лічені хвилини».

«Це реальність того, що поставлено на карту, з чим ми зараз стикаємося», – каже Габбард у відео. «Ми сьогодні ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше, а політичні еліти, що займаються війною, безтурботно розпалюють страх і напруженість між ядерними державами».

Габбард далі припустила, що впливові люди перебувають в уявній впевненості, що матимуть доступ до «атомних укриттів» і тому не постраждають від жодних наслідків.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025

«Тому нам, людям, потрібно висловитися і воліти покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути цей шлях у напрямку ядерної війни та працювати над створенням світу, де нікому не доведеться жити в страху перед ядерним голокостом», – зазначила голова Національної розвідки США.

Нагадаємо, після успішних українських спецоперацій на російській території, які завдали значної шкоди військовій машині Кремля, Росія «поранена набагато сильніше, ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити». Таку думку висловив полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані та член Об'єднаного розвідувального комітету та COBRA. Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування ядерної зброї Росією у відповідь на операцію «Павутина».