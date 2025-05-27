Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень

«Нових рішень з цього питання немає»

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про іншу позицію країни щодо нових рішень про передачу Україні далекобійної зброї. Як інформує «Главком», про це він сказав на пресконференції.

Після заяв канцлера ФРН Фрідріха Мерца про можливе зняття обмежень на використання західної зброї Україною, зокрема, щодо ударів по військових цілях на території Росії, Клінгбайль наголосив, що офіційна позиція щодо Taurus залишається незмінною.

У коментарі журналістам Клінгбайль підкреслив, що нових рішень щодо передачі Україні ракет Taurus не ухвалено, а політика Німеччини щодо дальності дії зброї не змінювалася.

За його словами, між партнерами по коаліції є домовленість не обговорювати публічно постачання конкретних систем озброєнь.

«Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає», – каже віцеканцлер.

За словами Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Як пише Clash Report, німецький канцлер також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Тоді ж речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву.

«Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).

Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити «інтенсивні консультації» щодо підтримки України.

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументував це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Тим часом більшість німецьких законодавців хотіли, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії.