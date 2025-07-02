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Незаконно списав з військового обліку брата. Працівник ТЦК з Дніпра отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Незаконно списав з військового обліку брата. Працівник ТЦК з Дніпра отримав підозру
ДБР повідомило про підозру працівнику ТЦК
фото: ДБР

Посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра. Він безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи «Оберіг» та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії. Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся. Серед осіб, яких було незаконно списано, – рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже залишила межі України, інші наразі переховуються», – зауважує ДБР.

Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК, а також місцеперебування чоловіків, незаконно виключених із військового обліку.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів. Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

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Теги: Дніпро ТЦК ДБР

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Кримінал

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