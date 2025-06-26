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Передав землі ботсаду в приватну власність. На Закарпатті викрито експосадовця

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Передав землі ботсаду в приватну власність. На Закарпатті викрито експосадовця
За попередніми оцінками, державі завдано понад 1,3 млн грн збитків
фото: wikipedia

За даними слідства, посадовець підписав накази, якими фактично вивів заповідні землі з природоохоронного фонду

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області. У 2014 році він незаконно передав у приватну власність понад 2,6 гектара земель природоохоронного фонду в Ужгороді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Йдеться про ділянки, які належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.

«Виконуючи обов’язки керівника управління, посадовець підписав накази, якими фактично вивів ці землі з природоохоронного фонду. Він передав їх підставним особам  під виглядом сільськогосподарських. Згодом ділянки були перепродані, а їхнє цільове призначення змінено. За попередніми оцінками, державі завдано понад 1,35 млн грн збитків», – наголошує ДБР.

Правоохоронці перевіряють, чи отримав підозрюваний хабар за реалізацію схеми. Слідство встановлює інших причетних, зокрема з обласного управління Держземагентства, Ужгородської філії держпідприємства «Закарпатський геодезичний центр» та Ужгородського національного університету.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра повідомили про підозру – він роками не реагував на те, що фермери незаконно обробляли танковий полігон. У межах досудового розслідування землю повернули у користування Міністерству оборони.

Раніше Національна поліція та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного відчуження державного майна, в результаті якої Україна втратила понад мільйон гривень. Підозру оголошено колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Їй інкримінують службову недбалість.

До слова, контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу «Документ».

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Теги: земля ДБР корупція в Україні Закарпаття

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Кримінал

Передав землі ботсаду в приватну власність. На Закарпатті викрито експосадовця
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