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ДБР викрило правоохоронця з Дніпра, який видалив понад 350 карток ухилянтів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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ДБР викрило правоохоронця з Дніпра, який видалив понад 350 карток ухилянтів
Викрито правоохоронця з Дніпра, який видаляв інформацію про ухилянтів від мобілізації
фото: ДБР

Правоохоронець видалив з бази обліку понад 350 карток військовозобов'язаних

 

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

Минулого тижня підозру отримала колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона перебуває у СІЗО, суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Також підозру оголосили її колезі, який видалив із бази понад 350 карток. Чоловіку інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інші військові злочини (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). За ці статті передбачене покарання до 8 років ув’язнення.

Йому планують обрати запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.

Раніше «Главком» повідомляв, що чоловік із Полтавщини отримав три роки ув’язнення за ухилення від мобілізації. Він не прийшов до територіального центру комплектування, хоча отримував попередження та знав про наслідки. 

Нагадаємо, суд визнав винним жмеринчанина в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Також «Главком» повідмляв, що з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб.

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Теги: ухилянти ДБР поліція

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