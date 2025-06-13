Головна Країна Політика
search button user button menu button

ДБР провело обшуки в родині Южаніної. «Європейська солідарність» заявила про «політичне переслідування»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
ДБР провело обшуки в родині Южаніної. «Європейська солідарність» заявила про «політичне переслідування»
«Європейська Солідарність» заявила про політичний тиск після обшуку в родині Южаніної
фото з відкритих джерел

ДБР провело обшуки у невістки нардепки Южаніної. «Європейська солідарність» заявляє про політичне переслідування

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 13 червня 2025 року, проводить обшуки у столичній квартирі, яка належить Гульназ Южаніній – невістці народної депутатки з фракції «Європейська солідарність» Ніни Южаніної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву партії «Європейська солідарність» та «Українську правду».

За інформацією джерела видання, справа стосується підозри в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство стверджує, що Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири вартістю 8 млн грн.

Пізніше у «Європейській солідарності» підтвердили факт обшуків у родині сина Ніни Южаніної, назвавши це «продовженням політичного переслідування опозиції».

У заяві політичної партії зазначають, що обшуки почались о 6 ранку по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року. Представники партії наголосили на політичному переслідуванні. «Обшуки у сина народної депутатки від «Європейської солідарності» Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей – це результат роботи цієї «спецгрупи» з продовження кампанії залякування нашої команди», – заявили в пресслужбі партії.

Також у пресслужбі партії заявили про намір зареєструвати законопроєкт, згідно з яким «ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню».

Раніше ми писали, що 16 травня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні радника п’ятого президента Петра Порошенка, дипломата Костянтина Єлісєєва. 

Також «Главком» повідомляв, про так звану вугільну справу, в якій статуси обвинувачених мають п’ятий президент Петро Порошенко, екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра.

Читайте також:

Теги: Європейська солідарність Ніна Южаніна ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.
На Прикарпатті затримано високопосадовця, який торгував інформацією з закритих реєстрів
17 травня, 05:10
Як відомо, Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії
Проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби відсторонено від виконання обов'язків
14 травня, 13:54
Нардеп Гончаренко після скандалу з переодяганням продовжив атаку на ТЦК
Нардеп Гончаренко після скандалу з переодяганням продовжив атаку на ТЦК
18 травня, 13:54
Проректору прикордонного вишу (на фото по центру) загрожує до 15 років тюрми
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора
23 травня, 10:58
Правоохоронці встановили 17 осіб, яких воєнком незаконно «мобілізував»
На Івано-Франківщині воєнком отримав підозру за маніпуляції з призовом
2 червня, 11:14
У січні 2022 року Костянтин Грищенко вивіз дружину на лікування до США і до цього часу там перебуває
Харківські угоди. Суд вже сумнівається, чи була держзрада з боку міністра Януковича
26 травня, 12:12
На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю міграційної служби
На Одещині посадовець міграційної служби «нажив» 83 млн при зарплаті 28 тис. гривень
29 травня, 11:22
Ірина Уханьова втекла до РФ разом з представниками окупаційної влади
Ексголова Вовчанського райсуду Уханьова отримала 15 років в'язниці за держзраду
29 травня, 12:18
Інспектор колонії на Запоріжжі налагодив канал поставок наркотиків і телефонів
Продавав наркотики ув’язненим: на Запоріжжі «на гарячому» затримано інспектора колонії
6 червня, 12:06

Політика

ДБР провело обшуки в родині Южаніної. «Європейська солідарність» заявила про «політичне переслідування»
ДБР провело обшуки в родині Южаніної. «Європейська солідарність» заявила про «політичне переслідування»
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
50K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
27K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
5775
Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua