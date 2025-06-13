ДБР провело обшуки в родині Южаніної. «Європейська солідарність» заявила про «політичне переслідування»

«Європейська Солідарність» заявила про політичний тиск після обшуку в родині Южаніної

ДБР провело обшуки у невістки нардепки Южаніної. «Європейська солідарність» заявляє про політичне переслідування

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 13 червня 2025 року, проводить обшуки у столичній квартирі, яка належить Гульназ Южаніній – невістці народної депутатки з фракції «Європейська солідарність» Ніни Южаніної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву партії «Європейська солідарність» та «Українську правду».

За інформацією джерела видання, справа стосується підозри в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство стверджує, що Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири вартістю 8 млн грн.

Пізніше у «Європейській солідарності» підтвердили факт обшуків у родині сина Ніни Южаніної, назвавши це «продовженням політичного переслідування опозиції».

У заяві політичної партії зазначають, що обшуки почались о 6 ранку по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року. Представники партії наголосили на політичному переслідуванні. «Обшуки у сина народної депутатки від «Європейської солідарності» Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей – це результат роботи цієї «спецгрупи» з продовження кампанії залякування нашої команди», – заявили в пресслужбі партії.

Також у пресслужбі партії заявили про намір зареєструвати законопроєкт, згідно з яким «ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню».

Раніше ми писали, що 16 травня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні радника п’ятого президента Петра Порошенка, дипломата Костянтина Єлісєєва.

Також «Главком» повідомляв, про так звану вугільну справу, в якій статуси обвинувачених мають п’ятий президент Петро Порошенко, екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра.