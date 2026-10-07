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Новий посол Ізраїлю прокоментував питання екстрадиції Міндіча та Цукермана

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий посол Ізраїлю прокоментував питання екстрадиції Міндіча та Цукермана
Рої Розенбліт прокоментував запит України на екстрадицію Міндіча та Цукермана
фото: glavcom.ua

Рої Розенбліт вважає, що питання щодо конкретних громадян має розглядатися в належному порядку відповідними органами, а не бути предметом публічних заяв дипломатів

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт прокоментував питання можливої екстрадиції Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами операції НАБУ «Мідас» щодо корупції у сфері енергетики.

У першому ексклюзивному інтерв'ю українським ЗМІ, яке він дав «Главкому», Розенбліт повідомив, що не володіє інформацією щодо конкретних громадян Ізраїлю чи України, особливо коли йдеться про судові процедури.

«Ми, як і Україна, – правова держава. Якщо є процедури, запити чи будь-що, пов'язане з тим чи іншим громадянином Ізраїлю, це має розглядатися в належному порядку відповідними органами, а не бути предметом моїх публічних заяв», – заявив посол.

Нагадаємо, Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є фігурантами операції НАБУ «Мідас» щодо корупції у сфері енергетики. Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та незаконному впливі на членів Кабміну. Цукерман, за даними правоохоронців, входив до складу злочинної організації та був причетний до легалізації коштів корупційного походження.

31 березня 2026 року Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів.

Варто зазначити, що у листопаді 2025 року уряд Ізраїлю призначив Рої Розенбліта послом в Україні, а в серпні 2026 року він розпочав роботу в Києві. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

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Теги: екстрадиція Рої Розенбліт Ізраїль Тимур Міндіч Олександр Цукерман Операція «Мідас»

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