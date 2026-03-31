Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана

Ростислав Вонс
Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначила Генпрокуратура, після надходження клопотання Національного антикорупційного бюро про видачу Міндіча та Цукермана Україні, було виявлено «низку процесуальних і технічних недоліків».

«У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас».

За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

