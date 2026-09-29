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Стало відомо, де служитиме хасид, мобілізований після поїздки до Умані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Стало відомо, де служитиме хасид, мобілізований після поїздки до Умані
Карлінський служитиме неподалік єврейської громади Одеси
фото: jpost.com

Йонатана Карлінського призначено військовим лікарем в Одесі

49-річний Йонатан Карлінський, мобілізований до Збройних сил України після поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана, служитиме військовим лікарем в Одесі. Раніше чоловік побоювався, що його можуть направити до району бойових дій поблизу Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними видання, Карлінського направили до медичного закладу неподалік єврейської громади Одеси після втручання головного рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа. Рабин проводив переговори з українськими військовими посадовцями щодо місця служби чоловіка.

The Jerusalem Post описує погоджений формат як український аналог служби «поблизу дому». На новому місці Карлінському допомагатимуть дотримуватися релігійних норм. Єврейська громада Одеси забезпечуватиме його кошерною їжею, а також доступом до синагоги, мікви та інших послуг громади.

Близькі Карлінського заявили, що рішення про його службу в Одесі стало для них значним полегшенням. «Знати, що він служитиме у безпечному місці, в оточенні теплої громади, яка подбає про всі його потреби, – це все, про що ми могли молитися», – цитує видання людей з оточення чоловіка.

Очікується, що до медичного центру в Одесі Карлінського переведуть найближчими днями.

Нагадаємо, Йонатан Карлінський народився в Україні, однак проживає в ізраїльському Бейтар-Іліті та має громадянство обох країн. До України він приїхав на святкування Рош га-Шана в Умані. Під час повернення до Ізраїлю на кордоні з Румунією з'ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку як військовозобов’язаний. Після цього його було затримано, а згодом мобілізовано до ЗСУ.

Державна прикордонна служба раніше пояснила, що Карлінський, окрім ізраїльського, має також українське громадянство, а отже підпадає під вимоги українського законодавства щодо військового обов’язку.

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Теги: хасиди Одеса Ізраїль мобілізація кордон прикордонники Держприкордонслужба громадянство

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