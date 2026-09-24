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Іран пригрозив розширити війну до Індійського океану

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Іран пригрозив розширити війну до Індійського океану
Іранські військові опрацьовують різні сценарії розвитку конфлікту
фото: Mehr

Радник верховного лідера країни заявив про можливе розширення фронту у разі нових ударів США чи Ізраїлю

Іран може розширити зону бойових дій до Індійського океану, якщо США або Ізраїль знову завдадуть ударів по території країни. Про це заявив радник верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї Рахім Сафаві, передає «Главком» із посиланням на France 24.

За словами Сафаві, наразі конфлікт поширився з Перської затоки та Ормузької протоки до Червоного моря. У разі нових бойових дій, за його словами, фронт може розширитися до Індійського океану і навіть далі.

«Наша відповідь на наступному етапі війни – розширення фронту до Індійського океану і, можливо, за його межі», – заявив Сафаві. Радник також повідомив, що іранські військові опрацьовують різні сценарії розвитку конфлікту та підготували плани реагування на можливі нові атаки.

США та Ізраїль наразі не коментували заяву представника іранського верховного лідера. Раніше представник Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Мохеббі заявляв, що нові атаки США можуть призвести до зміни географії війни та застосування нових видів зброї.

Варто нагадати, що президент Ірану Масуд Пезешкіан виступив на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що його народ став «жертвою тероризму» з боку США та Ізраїлю.

Заява Пезешкіана пролунала наступного дня після промови Дональда Трампа, у якій той висунув ультиматум: укладення нової угоди або «швидке знищення» Ісламської Республіки для припинення майже семимісячної війни.

Попри жорстку риторику та критику іранського виступу з боку Держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели тригодинні непрямі переговори з іранськими посадовцями за посередництва Катару. Утім, сторони назвали ці контакти продовженням попередніх розмов і зазначили відсутність суттєвого прориву.

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Теги: Іран війна США Ізраїль нафта

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