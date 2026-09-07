Ізраїльська поліція патрулюватиме вулиці Умані під час Рош га-Шана

Також вони проводять роз'яснювальну роботу серед паломників

Іноземні правоохоронці разом з українськими колегами стежитимуть за безпекою в районі проживання та паломництва хасидів

В Умані під час святкування юдейського Нового року Рош га-Шана ізраїльські поліцейські спільно з українськими правоохоронцями патрулюватимуть район проживання та паломництва брацлавських хасидів. Про це повідомила Національна поліція України, пише «Главком».

Ізраїльські правоохоронці прибули до Умані, щоб допомогти українським колегам забезпечувати громадський порядок і безпеку під час масового паломництва. Вони залишатимуться у місті до завершення святкування.

Під час координаційної наради представники правоохоронних органів України та Ізраїлю узгодили спільні дії для забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Наразі ізраїльські поліцейські разом з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють спільне патрулювання. Також вони проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.

За даними Нацполіції, в Умані працює зведений загін, до якого залучили оперативників, слідчих, патрульних, поліцейських діалогу, бійців батальйону поліції особливого призначення, кінологів та вибухотехніків.

Правоохоронці мають запобігати кримінальним та адміністративним правопорушенням і забезпечувати публічний порядок у місцях масового перебування паломників. Ситуація в Умані наразі залишається стабільною та контрольованою.

Варто нагадати, що в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням Рош га-Шана та приїздом паломників-хасидів.