Стефанішина розповіла, чому пішла у відставку та коли дізналася про підозру НАБУ

Стефанішина отримала повістку за кілька днів до звільнення та визнала, що розслідування стало одним із факторів її рішення залишити США

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина ще до своєї відставки знала, що їй готуються вручити підозру. За її словами, за кілька днів до звільнення вона отримала повістку від Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Стефанішиної Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла 3 серпня. Невдовзі після цього антикорупційні органи повідомили їй про підозру. Під час інтерв'ю журналістка припустила, що експосолка могла вирішити піти на випередження, аби підозру отримував уже колишній, а не чинний дипломат.

Стефанішина підтвердила, що на момент ухвалення рішення про відставку вже знала про майбутні процесуальні дії. «Я безпосередньо це знала, тому що мені прийшла повістка», – сказала вона.

На уточнення, чи йшлося саме про виклик до НАБУ для вручення підозри, Стефанішина відповіла ствердно. За її словами, повістку вона отримала за кілька днів до вручення підозри.

Водночас колишня дипломатка заперечила, що саме майбутня підозра стала головною причиною її відставки. Вона пояснила своє рішення сукупністю особистих обставин, зокрема слідчими діями щодо її близьких, батьків та оточення.

«Я прийняла це рішення, тому що баланс якихось особистих подій в моєму особистому житті, а також те, що тривали активні слідчі дії відносно моїх близьких, моїх батьків, мого певного оточення, вони вимагали моєї постійної уваги», – заявила Стефанішина.

За її словами, робота на американському напрямку вимагала повної залученості, тому поєднувати її з вирішенням особистих питань в Україні було складно.

«Тобто робота посла України в Сполучених Штатів, або взагалі робота на американському треку, це робота, яка тебе поглинає повністю. Тобто ти не можеш працювати на 50%. Тому що якщо ти робиш щось в Америці не на 100%, це значить нічого не робиш», – пояснила вона.

На пряме запитання, чи змусили її справи САП і НАБУ залишити посаду, Стефанішина заявила, що її «важко змусити». Водночас вона визнала, що розслідування було одним із факторів такого рішення, хоча й не основним.

Стефанішина також пояснила, що не хотіла створювати ситуацію, за якої Зеленському довелося б відповідати на запитання щодо її перебування на посаді на тлі кримінального провадження.

«Я хотіла би продовжувати працювати, але я прийняла таке рішення. І вже коли я написала заяву, я прийняла це рішення, тому що я не хотіла створювати так само обставин, коли питання щодо мого звільнення будуть задавати президенту, коли він буде повинен щось там коментувати», – сказала експосолка.

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла. Наступного дня антикорупційні органи повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні. За версією слідства, починаючи з 2024 року витрати Стефанішиної майже на 14 млн грн перевищили її офіційні доходи. Зокрема, слідство вважає, що експосадовиця придбала дві однокімнатні квартири у столичному житловому комплексі «Файна Таун», оформила їх на подругу та профінансувала ремонт.

До суми ймовірного незаконного збагачення правоохоронці також включили 1,8 млн грн, витрачених на авіаквитки, а також кошти за оренду квартири на початку 2024 року.

Крім того, за даними слідства, Стефанішина не задекларувала користування автомобілем Mercedes-Benz, оформленим на її підлеглого, та проживання у квартирі батьків у центрі Києва.

Сама Стефанішина провину не визнає. Сторона захисту стверджує, що вона не купувала квартири у «Файна Таун», мала достатньо коштів для придбання авіаквитків та задекларувала квартиру батьків. Щодо автомобіля захист наполягає, що експосадовиця користувалася ним нечасто, а тому, на їхню думку, не мала декларувати його.