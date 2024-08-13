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Оголошено підозри двом військовим РФ, які знущалися з жителів Сумщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Оголошено підозри двом військовим РФ, які знущалися з жителів Сумщини
Під час окупації обидва військових грабували місцевих жителів
фото: прокуратура Сумщини

Від злочинних дій окупантів постраждали семеро мешканців Тростянця

Служба безпеки України встановила особи ще двох російських військових, які під час окупації Тростянця на Сумщині вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Сумській області.

Зазначається, що двоє військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії у лютому-березні 2022 року брали участь у захопленні міста Тростянець Охтирського району.

Ними виявилися лейтенант Гарік Мурадян – командир другого мотострілецького взводу п'ятої мотострілецької роти другого мотострілецького батальйону та рядовий Олексій Бєляєв – механік-водій другого мотострілецького відділення другого мотострілецького взводу п'ятої мотострілецької роти другого мотострілецького батальйону.

Як повідомляє СБУ, під час окупації обидва військових разом з кількома співслужбовцями, особи яких наразі ідентифікуються, грабували місцевих жителів, застосовуючи незаконне затримання. Загарбники, погрожуючи зброєю, відбирали у людей гроші та цінні речі, заради розваги псували майно і виганяли з власного помешкання.

Від злочинних дій окупантів постраждали семеро мешканців Тростянця.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). 

Нагадаємо, у столиці затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. Першочерговим завдання шпигунки мав бути підпал службових авто Сил оборони.

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Теги: окупанти СБУ війна Сумщина підозра

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