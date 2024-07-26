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Bild попереджає, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Bild попереджає, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком
Юліан Рьопке зазначає, що росіяни під Торецьком намагаються створити котел
фото: Генштаб

На південний захід від Торецька російські війська досі не прорвали зміцнення ЗСУ

Збройні сили України можуть потрапити в котел під Торецьком, що на Донеччині. По це повідомляє військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що на південний захід від Торецька російські війська досі не прорвали зміцнення ЗСУ, збудованих до лютого 2022 року. Наразі вони наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк.

«Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти», – аналізує експерт.

Нагадаємо, що російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних.

Раніше, Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри евакуації людей з Торецької громади. Вивезення українців здійснюють рятувальники евакуаційної групи «Фенікс».

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Теги: Торецьк війна Україна військові ЗСУ росія окупанти Донеччина

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