Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни

Потрібно повідомляти рятувальникам, якщо виявили підозрілий предмет

Понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє ДСНС.

У разі виявлення підозрілої знахідки пам’ятайте про три основні правила:

не чіпай;

відійди на відстань, не менше ніж 100 м;

зателефонуй «101».

Нагадаємо, що підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.