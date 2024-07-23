Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
Потрібно повідомляти рятувальникам, якщо виявили підозрілий предмет
Понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє ДСНС.
У разі виявлення підозрілої знахідки пам’ятайте про три основні правила:
- не чіпай;
- відійди на відстань, не менше ніж 100 м;
- зателефонуй «101».
Нагадаємо, що підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.
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