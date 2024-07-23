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Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
Зателефонуй «101», якщо виявили вибухонебезпечний предмет
фото: ДСНС

Потрібно повідомляти рятувальникам, якщо виявили підозрілий предмет

Понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє ДСНС.

У разі виявлення підозрілої знахідки пам’ятайте про три основні правила:

  • не чіпай;
  • відійди на відстань, не менше ніж 100 м;
  • зателефонуй «101».

Нагадаємо, що підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

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Теги: війна сапер вибух вибухівка рятувальники ДСНС

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Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
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