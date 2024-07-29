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Розвідка підтвердила пошкодження літака Ту-22М3 на російському аеродромі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка підтвердила пошкодження літака Ту-22М3 на російському аеродромі
За словами представника, ГУР ураження літаків окупантів має величезне значення на ведення війни
фото з відкритих джерел

Раніше українська розвідка атакувала дронами три військові аеродроми РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що на російському аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ми не коментуємо що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність, зрозуміло, що напрямок тут вгадати не важко. Що стосується факту: так, ми підтверджуємо факт ураження. Щось влучило кудись. І так можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника», – сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР наголосив, що ураження подібних літаків має величезне значення, тому що в російського оборонно-промислового комплексу наразі немає можливості виробляти подібну нову техніку.

«Це те, що міг виробляти радянський союз, і саме тому вони намагаються їх так далеко ховати», – зазначив він.

Нагадаємо, українська розвідка вночі та вранці 27 липня атакувала дронами нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми РФ: «Оленья» в Мурманській області, аеродром в Енгельсі Саратовської області та «Дягілєво» в Рязанській області.

Як повідомлялося, використання неякісних підшипників у складі коліс вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76.

До слова, винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту. 

Читайте також: Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія
Теги: розвідка літак росія аеродром окупанти

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