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ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво Курської області (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво Курської області (відео)
ЗСУ зайняли село у Курській області
фото: скріншот з відео

Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки опублікував відео українських бійців з населеного пункту Гуєво

Збройні сили України підняли український прапор у селі Гуєво в Суджанському районі Курської області. Про це повідомляє нардеп, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін.

«Перехід на сторону добра. Відео від українських бійців з населеного пункту Гуєво, Курської області», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: росія росіяни Україна ЗСУ війна окупанти окупація

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