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Буданов попередив: після війни перед українцями постануть складніші завдання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Буданов попередив: після війни перед українцями постануть складніші завдання
Буданов дав настанову українцям
фото: ГУР

Головний розвідник країни наголосив, що саме зараз в Україні вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом

Війна точно закінчиться, адже це закономірний процес. А тоді перед українцями постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Про це заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час виступу перед випускниками Київської школи економіки.

Головний розвідник країни наголосив, що саме зараз і саме тут, в Україні, вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. На його думку, нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання.

«Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно», – сказав випускникам Буданов.

Глава ГУР подякував за вручене йому почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями. 

Нагадаємо, Буданов заявив, що відновити втрачений на війні проти України професійний людський ресурс Росії буде важко. На це під багато років.

Раніше Буданов дав несподівану характеристику голові міноборони Росії Андрію Білоусову. Буданов заявив, що «Білоусов у розумінні росіян – суто прозахідна людина», зазначивши, що ця інформація про нього в Україні не дуже популярна.

Також очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Теги: війна Україна Кирило Буданов

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