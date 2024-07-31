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Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру

За злочини проти України прокурори заочно повідомили обом посадовцям про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України

Підозру отримали секретар державної ради РФ Олексій Дюмін та заступник міністра оборони Євкуров Юнус-Бек. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на помічника Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони Росії Юнуса-Бека Євкурова», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

«Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, «мобілізував» регіон для бойових дій у нашій державі. Зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також віддавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби РФ», – зазначає СБУ.

Повідомляється, що заступник міністра оборони РФ Євкуров Юнус-Бек забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

За злочини проти України слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили обом посадовцям про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання.

Нагадаємо, що раніше в управління держави перейшли додаткові активи Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. 

Також Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.

Теги: СБУ підозра путін Міноборони РФ росія

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