Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів

Працівники підконтрольного фігуранту підприємства за гроші обіцяли представникам бізнесу в отриманні дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища

За версією правоохоронців, директор департаменту захисту довкілля Олександр Возний створював штучні перешкоди підприємцям

Нацполіція повідомила про підозру керівнику департаменту КМДА у систематичному отриманні неправомірної вигоди. Джерела «Главкома» у правоохоронних органах підтвердили, що ідеться про директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міськради Олександра Возного.

За даними слідства, підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.

Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Поліцейські зафіксували, що ці «послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тис. грн, залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.

Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Нагадаємо, що улітку 2024 року Нацполіція оголосила підозру Олександру Возному. Йому закидається причетність до зловживання під час виконання його департаментом договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин у Києві. Інше кримінальне провадження, у якому згадується пан Возний, стосується знищення заказника «Деснянські луки», де завдано збитків на 64 млн грн.

Столична громадська організація «Київський еколого-культурний центр» прямо називає пана Возного мостиком між забудовниками і владою, яким дозволено «дерибанити зелені зони Києва».

Крім цього, у розслідуванні «Главкома» щодо ремонту столичного парку «Нивки» зазначалося, що «людина Возного», керівник комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Юрій Бахмат допускає появу сумнівних компаній на ремонт зелених зон столиці.