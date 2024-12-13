Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів
Працівники підконтрольного фігуранту підприємства за гроші обіцяли представникам бізнесу в отриманні дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища
фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, директор департаменту захисту довкілля Олександр Возний створював штучні перешкоди підприємцям

Нацполіція повідомила про підозру керівнику департаменту КМДА у систематичному отриманні неправомірної вигоди. Джерела «Главкома» у правоохоронних органах підтвердили, що ідеться про директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міськради Олександра Возного.

За даними слідства, підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.

Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Поліцейські зафіксували, що ці «послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тис. грн, залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.

Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Нагадаємо, що улітку 2024 року Нацполіція оголосила підозру Олександру Возному. Йому закидається причетність до зловживання під час виконання його департаментом договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин у Києві. Інше кримінальне провадження, у якому згадується пан Возний, стосується знищення заказника «Деснянські луки», де завдано збитків на 64 млн грн.

Столична громадська організація «Київський еколого-культурний центр» прямо називає пана Возного мостиком між забудовниками і владою, яким дозволено «дерибанити зелені зони Києва».

Крім цього, у розслідуванні «Главкома» щодо ремонту столичного парку «Нивки» зазначалося, що «людина Возного», керівник комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Юрій Бахмат допускає появу сумнівних компаній на ремонт зелених зон столиці.

Читайте також: «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда
Теги: КМДА корупція в Україні Віталій Кличко війна поліція гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр італійського МЗС підтримав ідею мирної конференції за участю РФ, Китаю, Індії та Бразилії
Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території
18 листопада, 16:08
GSC Game World присвятили Stalker 2 усім, хто боронив та боронить Україну
Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла
20 листопада, 18:34
Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України – ЗМІ
Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України – ЗМІ
15 листопада, 20:12
Посол України в Нігерії: «Ми закликаємо наших міжнародних партнерів встати з нами та допомогти Україні зупинити просування зла»
1000 днів війни. У Нігерії відбувся показ фільму про вторгнення РФ до України
19 листопада, 08:30
Зниклого мандрівника Сема Бенастіка знайшли 26 листопада
Зниклий турист дивом вижив після місяця у засніженій пустелі Канади
29 листопада, 12:35
Владислав Олійниченко
Польща депортує блогера, який влаштовував провокації та погроми у Варшаві (відео)
29 листопада, 21:04
У Bloomberg вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем памʼяті з високою пропускною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями
Торгова війна? Китай заборонив експорт до США матеріалів військового застосування
3 грудня, 18:45
Зеленський 11 грудня дав інтерв'ю християнському медіа CBN News
Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези
Вчора, 01:31
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 19644 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:46

Кримінал

Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів
Підлеглий Кличка отримав чергову підозру, цього разу за вимагання хабарів
Суд виніс вирок за розкрадання 13 га у Гатному, серед засуджених – посадові особи та академіки
Суд виніс вирок за розкрадання 13 га у Гатному, серед засуджених – посадові особи та академіки
Примушував підлеглих працювати на свою родину. На Донеччині викрито військового чиновника
Примушував підлеглих працювати на свою родину. На Донеччині викрито військового чиновника
Вважали, що це квест-ігри. У Харкові підлітки «зливали» росіянам локації ППО
Вважали, що це квест-ігри. У Харкові підлітки «зливали» росіянам локації ППО
На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн
На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн
На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали
На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
33K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
26K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
13K
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua