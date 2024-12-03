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Торгова війна? Китай заборонив експорт до США матеріалів військового застосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Торгова війна? Китай заборонив експорт до США матеріалів військового застосування
У Bloomberg вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем памʼяті з високою пропускною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями
фото: Mark Schiefelbein / EPA

ЗМІ: Ці обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих мінералів

Китай заборонить експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали. Про це у вівторок заявило Міністерство комерції Китаю, повідомляє Reuters.

Директива Пекіна, яка стосується так званих товарів подвійного призначення, набуває чинності негайно та передбачає посилений контроль за кінцевим використанням графітових виробів, що експортуються до США.

Ці обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих мінералів, пише Reuters. Однак нові заходи стосуються лише США, що є черговим загостренням торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу напередодні інавгурації Дональда Трампа.

За даними китайської митниці, цього року (до жовтня) Китай не постачав до США галію та германію у необробленому чи обробленому вигляді, хоча рік тому США були четвертим і п’ятим найбільшими ринками цих матеріалів відповідно.

Галій і германій використовуються у виробництві напівпровідників, а германій також застосовується в інфрачервоних технологіях, оптоволоконних кабелях та сонячних елементах.

У Bloomberg вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем памʼяті з високою пропускною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями. Метою є уповільнити розвиток Китаєм передових напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть використати військові.

В останні роки між Китаєм і США посилюється торговельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни.

До слова, Китай допомагає Росії обходити санкції, підтримуючи цілі сектори економіки, водночас аналізуючи досвід країни для застосування у власних умовах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає WSJ, ще у перші місяці повномасштабної війни в Україні Пекін створив міжвідомчу групу для вивчення наслідків антиросійських санкцій. Її завдання – знайти способи пом'якшення наслідків санкцій, особливо у разі загострення конфлікту навколо Тайваню.

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Теги: санкції експорт війна Китай імпорт військові Вашингтон обмеження

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