Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території
Міністр італійського МЗС підтримав ідею мирної конференції за участю РФ, Китаю, Індії та Бразилії
фото з відкритих джерел

Позиція Італії щодо використання зброї Україною залишається незмінною

Італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Le Monde.

«Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території», – заявив він.

Заяву італійський міністр зробив на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Вашингтон дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів, включно з логістичними пунктами й аеродромами російської армії.

Також Таяні підтримав ідею мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні конфлікту. «Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни», – каже він.

Міністр також засудив присутність північнокорейських солдатів на Курщині, назвавши це «поганим сигналом».

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом публікацію було видалено.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Читайте також:

Теги: Італія МЗС зброя війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейські гаубиці помітили в Росії
У Росії помічено найбільші північнокорейські гаубиці – Forbes
15 листопада, 03:22
Марко Рубіо - кандидат Трампа на посаду держсекретаря
Як бачить світ Марко Рубіо, кандидат Трампа на посаду держсекретаря?
14 листопада, 13:34
11 листопада Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
12 листопада, 16:48
Руслан Панезьоров у війську вже чверть століття
Герой України зізнався, що саме розповідатиме про війну онукам
30 жовтня, 02:43
Хакери стараються повпливати на вибори у США
Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа
26 жовтня, 05:03
Аналітики кажуть, що річне зростання Росії може становити близько 1% у 2025 році
На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg
25 жовтня, 02:30
КНДР приховує перебування своїх військ в Україні
КНДР ізолювала сім’ї солдатів, яких відправили воювати проти України – Reuters
24 жовтня, 06:28
У березні цього року обвинуваченим виповнилося 18 років, однак саме перед завершенням судового розгляду у справі про зґвалтування, обвинувачені вирішили вступити до лав ЗСУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: двоє обвинувачених вирішили мобілізуватися
22 жовтня, 16:55
Українських військовополонених зустріли родичі та близькі
Додому повернулось 95 українців: Зеленський повідомив про обмін військовополоненими
19 жовтня, 00:40

Політика

Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів
Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів
Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території
Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території
МЗС Ізраїлю пропонує віддати Україні російську зброю, захоплену в ХАМАСу та «Хезболли»
МЗС Ізраїлю пропонує віддати Україні російську зброю, захоплену в ХАМАСу та «Хезболли»
У Словаччині пройшов масовий мітинг проти політики популіста Фіцо
У Словаччині пройшов масовий мітинг проти політики популіста Фіцо
Японія введе нові санкції проти Росії та КНДР
Японія введе нові санкції проти Росії та КНДР
План Ердогана для припинення війни в Україні: нові подробиці від Bloomberg
План Ердогана для припинення війни в Україні: нові подробиці від Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
28K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
8724
Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg
7219
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua