Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території

Позиція Італії щодо використання зброї Україною залишається незмінною

Італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Le Monde.

«Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території», – заявив він.

Заяву італійський міністр зробив на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Вашингтон дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів, включно з логістичними пунктами й аеродромами російської армії.

Також Таяні підтримав ідею мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні конфлікту. «Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни», – каже він.

Міністр також засудив присутність північнокорейських солдатів на Курщині, назвавши це «поганим сигналом».

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом публікацію було видалено.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.