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Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла
GSC Game World присвятили Stalker 2 усім, хто боронив та боронить Україну
фото з відкритих джерел

Гра стала найочікуванішою у світі та зайняла топ-1 платформи Steam за продажами ще до релізу гри

Сьогодні, 20 листопада, о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру створили українські розробники зі студії GSC Game World.

Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Варто зазначити, що одним із найважливіших аспектів гри є повна українська локалізація та відсутність російської. Крім того, у грі можна буде почути багато пісень українських виконавців.

Як зазначили розробники гри, вони стежитимуть за відгуками та обіцяють якомога швидше виправляти будь-які недоліки.

«Це проєкт нескінченної любові та пристрасті всієї команди. Наша власна історія та послання любові до України. Через понад 15 років двері в Зону знову відчинені», — зазначила команда GSC Game World.

GSC Game World звернулася до гравців та фанатів серії
GSC Game World звернулася до гравців та фанатів серії
фото: X/S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

Як пограти

Гру можна пограти на персональних комп’ютерах, придбавши її через цифрові платформи, такі як Steam, Epic Games Store та GOG.com. На консолях гра доступна лише на Xbox Series X/S та включена в підписку Xbox Game Pass з дня релізу

Системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R. 2

Мінімальні:

  • Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;
  • Оперативна пам’ять: 8 GB;
  • Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB;
  • Місце на диску: 150 GB;
  • Додатково: SSD.

Рекомендовані:

  • ОС: Windows 10, Windows 11
  • Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП
  • Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB
  • Місце на диску: 150 GB
  • Додатково: SSD

Нагадаємо, Олександр Лаптій, актор театру та кіно, відомий за ролями у серіалах «Пес», «Кріпосна», та у фільмах «Черкаси», «Захар Беркут», у 2023 році кардинально змінив своє життя, вступивши до лав бригади «Азов». Проте це не завадило йому здійснити свою мрію – стати одним з головних героїв української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2

До слова, перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін повідомив пропагандистському виданню Daily Storm, що українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можуть заборонити в РФ.

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Теги: Чорнобильська зона війна українська мова

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Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла
Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла
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