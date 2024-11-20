Комп’ютерна гра Stalker 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла

Гра стала найочікуванішою у світі та зайняла топ-1 платформи Steam за продажами ще до релізу гри

Сьогодні, 20 листопада, о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру створили українські розробники зі студії GSC Game World.

Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Some come to the Zone to make money. Others come looking for miracles. Many just want to find happiness. A way to feel real and alive again.



The wait is over, stalkers. S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl Launch Trailer is here! pic.twitter.com/96MqbLYTFA — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 20, 2024

Варто зазначити, що одним із найважливіших аспектів гри є повна українська локалізація та відсутність російської. Крім того, у грі можна буде почути багато пісень українських виконавців.

Як зазначили розробники гри, вони стежитимуть за відгуками та обіцяють якомога швидше виправляти будь-які недоліки.

«Це проєкт нескінченної любові та пристрасті всієї команди. Наша власна історія та послання любові до України. Через понад 15 років двері в Зону знову відчинені», — зазначила команда GSC Game World.

GSC Game World звернулася до гравців та фанатів серії фото: X/S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

Як пограти

Гру можна пограти на персональних комп’ютерах, придбавши її через цифрові платформи, такі як Steam, Epic Games Store та GOG.com. На консолях гра доступна лише на Xbox Series X/S та включена в підписку Xbox Game Pass з дня релізу

Системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R. 2

Мінімальні:

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;

Оперативна пам’ять: 8 GB;

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB;

Місце на диску: 150 GB;

Додатково: SSD.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10, Windows 11

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8GB / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Місце на диску: 150 GB

Додатково: SSD

Нагадаємо, Олександр Лаптій, актор театру та кіно, відомий за ролями у серіалах «Пес», «Кріпосна», та у фільмах «Черкаси», «Захар Беркут», у 2023 році кардинально змінив своє життя, вступивши до лав бригади «Азов». Проте це не завадило йому здійснити свою мрію – стати одним з головних героїв української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

До слова, перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін повідомив пропагандистському виданню Daily Storm, що українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можуть заборонити в РФ.