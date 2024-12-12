Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези

Український лідер вважає, якщо сил для звільнення нашої території військовим шляхом буде недостатньо, деякі питання можна вирішувати дипломатично

Президент Володимир Зеленський 11 грудня дав інтерв'ю християнському медіа CBN News. У ньому глава держави розповів, зокрема, про запрошення України в НАТО, шляхи досягнення миру в Україні і роль у цьому новообраного президента США Дональда Трампа, про викрадених РФ українських дітей та інше. «Главком» зібрав у добірку найважливіші тези президента.

Є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу, українці йому вірять. Він дійсно прагне зробити це швидко.

Трамп розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну.

Україна вже працює з командою Трампа.

Якщо сил для звільнення нашої території військовим шляхом буде недостатньо, то деякі питання можна вирішувати дипломатично.

Дипломатія можлива, але якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм».

Тому юридично – це неможливо. Але. Але дипломатично – треба досягати своїх цілей. Цілі – це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України.

Ми знаємо, що під час війни нас не приймуть до НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми маємо дати Україні запрошення в НАТО.

Запрошення в НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може бути на ту частину території, яку контролює Київ з майбутнім розширенням.

Більша військова підтримка від партнерів дозволила б посилити тиск на полі бою.

Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей, а за офіційними даними РФ – майже 700 тисяч.

Російські окупанти вбили 50 священників та зруйнували близько 700 церков в Україні.

Дії США щодо Грузії – слабкі, країна узурпована проросійськими олігархами.

Українці стали більш віруючими під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію в рамках форуму «Україна 2024.