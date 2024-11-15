Китай вперше поставив Росії зброю для війни проти України – ЗМІ

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю

Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Про це FAZ підтвердив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

Видання пише, що докази були «переконливими» і продемонстрували «надання смертоносної підтримки».

За словами дипломата, ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю, зокрема заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями.

Наприкінці вересня повідомлялося, що дочірнє підприємство російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» під назвою «Купол» розробило і випробувало новий бойовий безпілотник великої дальності в Китаї і хоче налагодити там їх масове виробництво. Це було зроблено за участю китайських експертів.

Нагадаємо, що Росія обговорює з Китаєм питання спільної розробки та виробництва продукції військового призначення (ПВП). Про це на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї заявив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Михайло Бабич

До слова, військово-повітряні сили США проведуть модернізацію своєї системи закупівлі озброєнь, заявив глава служби закупівель Пентагону Ендрю Хантер у бесіді з порталом Defense One. За його словами, це підготовка на випадок можливої ​​конфронтації з Китаєм у Тихому океані.