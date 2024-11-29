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Польща депортує блогера, який влаштовував провокації та погроми у Варшаві (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Польща депортує блогера, який влаштовував провокації та погроми у Варшаві (відео)
Владислав Олійниченко
скрін із відео

Чоловіка передали співробітникам Прикордонної служби

Польські поліцейські затримали у Варшаві 23-річного блогера Владислава Олійниченка, відомого у TikTok як Crawly, який 9 вересня розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський у соцмережі X.

«Чоловіка передали співробітникам Прикордонної служби, які розпочали процес депортації його з Польщі», – йдеться в повідомленні.

Допис Яцека Добжинського
Допис Яцека Добжинського
соцмережа Х

Відомо, що крім биття автомобілів він збирав прихильників та влаштовував провокації у торгових центрах Польщі. 

Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів двічі звертався до прокуратури через погроми, які влаштовував Олійниченко, та образи поляків. Також блогер під час трансляцій він заявляв, що краще б жив в Москві, але змушений перебувати в Польщі.

За інформацією Центру моніторингу, Олійниченко є білорусом, хоч тривалий час жив і навчався в українському Дніпрі.

Нагадаємо, Олійниченко розпочав вести сторінку у TikTok та на срім-сервісі Twitch у 2023 році. Він публікував відео, де переодягався в костюм гнома й намагався потрапити в службові приміщення ТРЦ та закладів громадського харчування.

9 листопада стрімер заявив, що наступного дня відбудуться останні групові зйомки у Варшаві, бо його нібито хочуть депортувати з Польщі. Вже 10 листопада він опублікував відео, де разом з прихильниками скаче на даху двох автомобілів та трощить транспорт.

Коли перехожий зробив йому зауваження, блогер у відповідь розпилив на нього піну з вогнегасника. Такі дії Олійниченка радісно підтримали його прихильники, які переважно є підлітками.

Теги: Польща Дніпро поліція транспорт блогер Варшава соцмережі

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