Польща депортує блогера, який влаштовував провокації та погроми у Варшаві (відео)

Чоловіка передали співробітникам Прикордонної служби

Польські поліцейські затримали у Варшаві 23-річного блогера Владислава Олійниченка, відомого у TikTok як Crawly, який 9 вересня розтрощив у центрі Варшави два автомобілі. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський у соцмережі X.

«Чоловіка передали співробітникам Прикордонної служби, які розпочали процес депортації його з Польщі», – йдеться в повідомленні.

Допис Яцека Добжинського соцмережа Х

Відомо, що крім биття автомобілів він збирав прихильників та влаштовував провокації у торгових центрах Польщі.

Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів двічі звертався до прокуратури через погроми, які влаштовував Олійниченко, та образи поляків. Також блогер під час трансляцій він заявляв, що краще б жив в Москві, але змушений перебувати в Польщі.

За інформацією Центру моніторингу, Олійниченко є білорусом, хоч тривалий час жив і навчався в українському Дніпрі.

З Польщі до України депортують мільйонного TikTok-блогера Crawly, - МВС Польщі pic.twitter.com/ma4bkEWlZs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Нагадаємо, Олійниченко розпочав вести сторінку у TikTok та на срім-сервісі Twitch у 2023 році. Він публікував відео, де переодягався в костюм гнома й намагався потрапити в службові приміщення ТРЦ та закладів громадського харчування.

9 листопада стрімер заявив, що наступного дня відбудуться останні групові зйомки у Варшаві, бо його нібито хочуть депортувати з Польщі. Вже 10 листопада він опублікував відео, де разом з прихильниками скаче на даху двох автомобілів та трощить транспорт.

Коли перехожий зробив йому зауваження, блогер у відповідь розпилив на нього піну з вогнегасника. Такі дії Олійниченка радісно підтримали його прихильники, які переважно є підлітками.