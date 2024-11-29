Зниклий турист дивом вижив після місяця у засніженій пустелі Канади

Туриста знайшли у провінції Британська Колумбія після місяця блукання засніженими і безлюдними місцями

Двоє чоловіків на північному сході канадської провінції Британська Колумбія помітили людину, яка виходить із дикої місцевості. За інформацією CNN, у ньому впізнали туриста Сема Бенастика, який зник безвісти більше місяця тому, 19 жовтня.

За даними Королівської канадської кінної поліції Північних Скелястих гір (RCMP), його знайшли на під'їзній дорозі, він спирався на дві тростини та обмотав ноги спальним мішком для збереження тепла.

Бенастик розповів поліції, що спочатку він залишався у своїй машині протягом кількох днів, а потім пішов пішки до струмка біля гори, де розбив табір на 10-15 днів. Потім спустився в долину і збудував сховище у висохлому руслі струмка.

«Він був у дуже поганому стані, але він живий», – сказали у Королівській канадській кінній поліції. Згідно з даними RCMP, кілька пошуково-рятувальних команд шукали його разом з канадськими рейнджерами та «багатьма місцевими волонтерами, які добре знають місцевість».

Чоловіки відвезли Бенастика до місцевої лікарні, де його оглянула поліція та встановила його особу. Батьки та брат Бенастика залишалися в готелі Buffalo Inn у Пінк-Маунтін, Британська Колумбія, більше 20 днів під час інтенсивних пошуків. Після того як Сема Бенастика знайшли, вони відразу поїхали до нього у лікарню.

Нагадаємо, у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Ввечері 15 жовтня до Служби порятунку зателефонував чоловік та попросив про допомогу. 26-річний хлопець із Миколаївської області стверджував, що вийшов у похід ще 5 жовтня з селища Ворохта у Івано-Франківській області та заблукав. Останні чотири дні він провів у горах узагалі без їжі.