«Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда

Парк не відремонтували, вартість окремих будівельних матеріалів була завищена у... 15 разів, а місто ще й опинилося у боргу

Реконструкція київського парку «Нивки», про яку торік писав «Главком», перетворився на серіал. Спроба відремонтувати сходи на схилах парку під час великої війни вже висотала з бюджету майже 15 млн грн, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника… Проте об'єкт досі не готовий.



Минулого року будівельники в авральному режимі залили цементом нову конструкцію сходів перед самим Новим роком. Строки освоєння бюджетних коштів піджимали. Урешті об’єкт не завершили та кинули практично на рік. Конструкція під час злив почала руйнуватися. А восени з недобудованих сходів… зникли металеві перила. І лише коли «Главком» забив на сполох, на об’єкті несподівано з'явилися робітники.

Проте за рік, що минув, у цій історії відбувалися події, яких не можна було помітити у самому парку «Нивки». Будівництвом вже зацікавилися правоохоронці, а фірма, яка починала роботи, сховала кінці у воду, «заповівши» контракт іншому пов’язаному з нею підряднику.

«Главком» розплутував клубок, у якому фігурують підлеглі міського голови Віталія Кличка, які багато років роблять бізнес у зелених зонах, та низка підрядних організацій із сумнівною репутацією, які є улюбленими партнерами столичного «Київзеленбуду».

Як все починалося

Пізньої осені, 16 листопада 2023 року тодішній заступник начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» Артем Горбенко підписав договір зі столичним ТОВ «Буд-Компліт» вартістю 6,17 млн грн. За умовами договору, підрядник мав провести комплекс протизсувних заходів на території парку «Нивки» (східна частина). А саме – реконструювати залізобетонні сходи, відновити зливну систему і встановити підпірну стінку. Також треба було реконструювати залізобетонні сходи на ділянці парку «Нивки» з боку вулиці Сікорського (колишньої Танкової).

Такий вигляд сходи у парку «Нивки» мали до реконструкції фото: glavcom.ua

Будівельні роботи велися авральними темпами, оскільки завершувався бюджетний рік і, відповідно, гроші намагалися використати до 31 грудня 2023 року. Поспіх добре помітний під час закриття актів виконаних робіт, відображених у системі Держказначейства: 27 грудня «Київзеленбуд» перерахував кошти за шістьома платіжками ТОВ «Буд-Компліт» щодо ремонту парку «Нивки» на загальну суму 6,13 млн грн.

27 грудня 2023 року «Київзеленбуд» закрив шість платіжок ТОВ «Буд-Компліт» щодо ремонту парку «Нивки» на загальну суму 6,13 млн грн дані державного вебпорталу Spending

Як згодом стане відомо, підрядник заявив, що всього виконав робіт на 8,3 млн грн. І місто погодилося на борг у 2,19 млн грн – комунальники ліквідували його перед ТОВ «Буд-Компліт» у серпні 2024 року.

Проте борги віддали, але проєкт нових сходів так ніхто і не завершив…

Заборгованість на суму 2,19 млн грн столичні комунальники погасили перед ТОВ «Буд-Компліт» у серпні 2024 року дані державного вебпорталу Spending

«Главком» зафіксував, який вигляд мав об’єкт, на який було витрачені мільйони, у київському парку «Нивки» одразу після тогорішнього ремонту: висока бетонна стіна з перилами, посередині на бетонній доріжці ще ряд поручнів. Обабіч – ряд стовпів для освітлення місцевості у пізню пору доби.

Сходи у парку «Нивки» після ремонту на початку 2024 року: висока бетонна стіна з перилами, посередині на бетонні доріжці ряд поручнів. Об’єкт був незавершений, вимагав облицювання фото: glavcom.ua

Майже через рік бетон на «Нивках» посипався. Зливи, мороз та навіть повалені дерева руйнували конструкцію. Плюс посеред осені кудись зникли поручні, за які вже сплачено бюджетні кошти.

Через рік бетон на «Нивках» «посипався» і кудись зникли поручні, від яких лише залишилися сліди фото: glavcom.ua

У відповіді на запит «Главкома» керівник «Київзеленбуду» Юрій Бахмат визнав «хвости» підрядника і пообіцяв: недоліки, які утворилися на об’єкті (руйнування та вибоїни), будуть усунені ТОВ «Буд-Компліт» (торік розпочинало будівельні роботи) в рамках договірних зобов’язань.

Керівник «Київзеленбуду» Юрій Бахмат визнав «хвости» підрядника у парку «Нивки» і пообіцяв, що той їх усуне

Зі свого боку правоохоронці після публікації «Главкома» минулого року звернули увагу на активність будівельників у парку «Нивки» посеред зими і побачили зловживання. Наприклад, закладена у кошторис робіт ремонту парку «Нивки» ціна плити ПП 10-2 склала 1,6 тис. грн, тоді як її середня ринкова вартість – 990 грн; кільця опорні К06 обійшлися по 6 тис. грн (ринкова вартість 431,5 грн); люк С (В125)-2-60 коштував 6,1 тис. грн. (ринкова вартість 3,6 тис. грн); вартість суміші бетонної в25 м350 закладено за ціною 3,2 тис. грн. (ринкова вартість 2,6 тис. грн); ціна щебеню 5-20 була 1,2 тис. грн. (ринкова вартість 430 грн); бетонна суміш В-10 (М-150) куплялася за ціною 2,7 тис. грн (ринкова вартість 2,3 тис. грн).

То чи не тому забракло коштів на завершення будівництва і місто врешті ще й заборгувало такому підряднику?

«Під час проведення аналізу цін на ринку було встановлено завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами «Київзеленбуду» за попередньою змовою групою осіб з керівниками ТОВ «Буд-Компліт». За вказаними договорами в кінці грудня 2023 року були закриті акти та сплачено грошові кошти, відповідно до договорів. Роботи на момент закриття актів фактично виконані не були, що спричинило до розтрати та привласнення бюджетних коштів», – сказано у матеріалах кримінального провадження, зареєстрованих у лютому 2024 року.

Улюблений «зелений» підрядник

Тепер трохи історії ТОВ «Буд-Компліт». До вересня 2024 року фірмою володіла киянка Оксана Пархомчук. За даними ЗМІ, ця фірма – постійний партнер міста, вона натендерила понад 114 млн грн в «Київзеленбуду» та фігурувала з ним у не одній кримінальній справі. Зокрема, влітку 2022 року Державне бюро розслідувань одержало доступ до договорів «Київзеленбуду» із «Буд-Компліт» та іншими фірмами щодо парків і скверів. Слідство вважало, що в 2021-2022 роках начальник відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» умисно в змові з іншими службовими особами «Київзеленбуду», які проводили тендери, контролювали виконання договорів і приймали й оплачували роботи, повторно одержав неправомірну вигоду. Зокрема, за даними ДБР, чиновник отримав від «Буд-Компліт» 300 тис. грн.

Із появою нової кримінальної справи власниця «Буд-Компліту» Оксана Пархомчук мерщій переписала фірму на іншого киянина Олександра Волохіна. А той, щоб надійніше сховати кінці у воду, змінив прописку компанії: перевіз її зі столичного офісу до Дніпра на вулицю Єлизавети ІІ Королеви, 7 – це адреса масової реєстрації низки фірм.

Від послуг токсичної ТОВ «Буд-Компліт» вирішив відмовитися й «Київзеленбуд». Ремонтні роботи у парку «Нивки» нині продовжує інше київське ТОВ «Регіон 11». Цій же фірмі дістався капітальний ремонт парку відпочинку «Юність» у Солом’янському районі, де торік 9 млн грн освоїло ТОВ «Буд-Компліт».

За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Регіон 11» створено у лютому 2020 року. Єдиним власником та директором зазначено мешканця Луганська Сергія Прокоф’єва. Наразі фірма вже натендерила 31 млн грн.

Дані Єдиного державного реєстру судових рішень більш промовисто пояснюють природу успіху нового фаворита «Київзеленбуду». Протягом 2022 року згадане ТОВ «Буд-Компліт» залучало на субпідряди… саме ТОВ «Регіон 11». Саме ж «Буд-Компліт» разом із шістьма компаніями-підрядниками є фігурантами протиправної схеми з розкрадання державних коштів у ході капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень Києва у розпал вторгнення окупантів в Україну. Тобто старий і новий підрядник пов'язані і дуже тісно. І чиновники «Київзеленбуду» як ніхто добре про це знають.

У коментарі «Главкому» депутат Київської міської ради і голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів: його комісія рекомендувала Київраді фінансувати ті об’єкти, які мають критичне значення для громади та можуть сприяти покращенню психологічного стану мешканців у складний час. «Натомість ми бачимо дорогі реконструкції парків, які або не завершені вчасно, або виглядають так, ніби на них просто «відмили» кошти. А тим часом, ліфти в будинках, де проживають люди з інвалідністю, залишаються неробочими, а комунальна інфраструктура – в жахливому стані», – поскаржився політик.

За словами Вітренка, минулого року «Київзеленбуд» освоїв 79,9% від загального бюджету. Щодо реконструкції східної частини парку «Нивки», на яку було витрачено майже 10 млн грн, бюджетна комісія не має детальної інформації і виїзду на об’єкт не проводила. «Варто зазначити, що реконструкція парку «Нивки» уже привертала увагу громадськості та ЗМІ. Зокрема, тендер на проведення робіт виграла компанія з сумнівною репутацією, що викликало додаткові питання щодо прозорості використання бюджетних коштів», – згадав столичний депутат.

Станом на 11 листопада, у парку «Нивки» відновлено ремонтні роботи, розпочаті минулої осені фото: glavcom.ua

Уже за нового підрядника на будівельному майданчику з’явилися облицювальні матеріали для вилитої торік бетонної доріжки і стінки. Роботи поновилися практично через кілька днів після того, як «Главком» відправив запит начальнику Київської міської військової адміністрації генерал-полковнику Сергія Попку. До речі, прізвище саме цього високопосадовця згадав керівник комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» Юрій Бахмат, коли редакція поцікавилася фінансуванням парків і скверів. Як виявилося, у серпні 2023 року саме Попко дозволив структурам Київської міськради витрачати бюджетні кошти на природоохоронні заходи у Києві. Серед об’єктів був і парк «Нивки».

Проте у своїй відповіді керівник «Київзеленбуду» пан Бахмат уникає називати інші прізвища – чиновників, яким він безпосередньо підпорядковується. Насамперед мова про директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міськради Олександра Возного. Бахмат став у керма «Київзеленбуду» наприкінці жовтня 2023 року, а до того часу він працював заступником все того ж Олександра Возного у згаданому департаменті.

Столична громадська організація «Київський еколого-культурний центр» прямо називає пана Возного мостиком між забудовниками і владою, яким дозволено «дерибанити зелені зони Києва».

скріншот із фейсбук-сторінки Київського еколого-культурного центру

Улітку 2024 року Нацполіція оголосила підозру Олександру Возному. Йому закидається причетність до зловживання під час виконання його департаментом договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин у Києві. Інше кримінальне провадження, у якому згадується пан Возний, стосується знищення заказника «Деснянські луки», де завдано збитків на 64 млн грн.

Варто зазначити, що Возний не лише працює разом з мером Києва Віталієм Кличком, а й відпочиває також. Зокрема, на світлині за 2022 рік можна помітити Олександра Возного в компанії Віталія Кличка у кінотеатрі.

Ремонт скверу = посадка в тюрму?

Тим часом правоохоронці викривають махінацію на ремонтах зелених зон у столиці регулярно. Із останнього: капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка (між будинками, 5-В і 7-А) у Святошинському районі вартістю 4,9 млн грн. Торік право на його проведення виграла фірма «Рітейлер Компані» зі статутним капіталом 100 грн.

За даними досудового розслідування, у цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття, але цього не зробили. Проте посадовцю «Київзеленбуду» Артему Горбенку (той самий посадовець, що залишив автограф у договорі з ремонтом парку «Нивки») це не завадило підписати акти виконаних робіт, після чого підрядник отримав бюджетні кошти. Експертиза підтвердила: столичній громаді завдано збитків на суму понад 1,3 млн грн.

На ремонті скверу у Святошинському районі Києва завдано збитків на понад 1,3 млн грн фото: Київська міська прокуратура

Обвинувальний акт щодо Горбенка вже в суді, йому загрожує до 12 років в’язниці.

«Київзеленбуд» має намір реабілітуватися після скандальної історії – у червні 2024 року він знайшов нового підрядника на ремонт скверу на вулиці Симиренка – ТОВ «Бобкетрент», якому замовник виділив майже 3 млн грн. Ця фірма належить киянину Дмитру Солодовому.

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На весь 2024 рік «Київзеленбуд» запланував витратити у парках та скверах столиці 301 млн грн.

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Найласіші об’єкти – капремонт і озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське) вартістю 32,1 млн грн (підрядник ПрАТ «Укратоменергобуд»); капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі – 23,2 млн грн (підрядник ТОВ «ДСЗ», фігурант низки кримінальних проваджень із розкрадання бюджетних коштів); реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі – 20,8 млн грн. Наприкінці жовтня «Київзеленбуд» повідомив про намір укласти договір із ПП «Ріалбуд» (попередня назва – ПП «Татоян») депутата Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташеса Татояна.

До речі, за ПП «Ріалбуд» також тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020-2021 роках слідство прямо звинувачувало Татояна в «організації схеми розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного та не у повному обсязі виконання будівельно-ремонтних робіт». Наразі директор ПП «Ріалбуд» має статус підозрюваного в іншій кримінальній справі, яка пов’язана з поставкою піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

«Станом на вересень капітальні вкладення та ремонти зелених зон профінансовано лише на 25 із понад 300 млн грн. В умовах війни такі витрати можуть викликати тільки сумніви щодо їх доцільності. Зараз кожна гривня бюджету має спрямовуватись на підтримку обороноздатності країни та допомогу військовим», – заявив депутат Андрій Вітренко. І нагадав: місто Київ має найбільший бюджет в країні. У 2024 році він складається з 86,6 млрд грн доходів і 100,2 млрд грн видатків.

Віталій Тараненко, «Главком»