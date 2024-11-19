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1000 днів війни. У Нігерії відбувся показ фільму про вторгнення РФ до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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1000 днів війни. У Нігерії відбувся показ фільму про вторгнення РФ до України
Посол України в Нігерії: «Ми закликаємо наших міжнародних партнерів встати з нами та допомогти Україні зупинити просування зла»
фото: Главком

На показі фільму були присутні представники офіційних кіл Нігерії та української діаспори

У рамках пам'ятних заходів, присвячених 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України, посольство України в Нігерії провело закритий показ фільму ZLO. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Cтрічка, створена на основі архівних матеріалів, документів, історичних фактів та свідчень очевидців, досліджує те, яку загрозу Росія несе не лише для України, а й для усього світу.

Після перегляду фільму представники нігерійської спільноти відзначили внесок України у забезпечення продовольчої безпеки у світі
Після перегляду фільму представники нігерійської спільноти відзначили внесок України у забезпечення продовольчої безпеки у світі
фото: Facebook / Посольство України в Нігерії

Звернувшись до авдиторії, посол України в Нігерії Іван Холостенко зазначив: «Ці 1000 днів стали днями болю та руйнувань для України і українців. Однак, нація встояла. Україна витримала удар і дає відсіч ворогу кожного дня». 

Посол закликав міжнародних партнерів «бути разом з українцями та допомогти зупинити просування зла».

На фільмі були присутні представники офіційних кіл Нігерії, правоохоронних органів, експерти та запрошені представники української діаспори.

1000 днів війни. У Нігерії відбувся показ фільму про вторгнення РФ до України фото 1
фото: Facebook / Посольство України в Нігерії

Після перегляду фільму представники нігерійської спільноти відзначили внесок України у забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Нагадаємо, у лютому в Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі». Фільм вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі. У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Також 17 листопада в столиці Італії відбулася масштабна акція на підтримку України під гаслом «1000 днів російських злочинів. 1000 днів українського опору» і був присвячений тисячі днів від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

До слова, лідери G7 перед тисячним днем російсько-української війни заявили, що «непохитно підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться».

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Теги: росія акція війна бізнес посол посольство Україна фільм Нігерія

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