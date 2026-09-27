Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
фото з відкритих джерел

Сергій Арбузов був першим номером у регіональній групі партії, до якої включили окуповані території та Крим

Колишній перший віцепрем'єр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов пройшов до Державної думи РФ дев'ятого скликання за списком партії «Справедлива Росія». Про це пише «Главком» із посиланням на російське видання «Ведомости».

Про склад фракції «Справедливої Росії» у парламенті нового скликання 26 вересня повідомив керівник її апарату Руслан Татаринов. За даними «Ведомостей», колишній український віцепрем'єр належить до тих, хто вперше потрапив до Думи. Разом із ним мандати отримав, зокрема, публіцист Микола Стариков. Вибори тривали з 18 до 20 вересня, а 25 вересня ЦВК затвердила розподіл місць: «Справедлива Росія» здобула 17 із них, тоді як у попередньому скликанні фракція мала 27. Нові депутати почнуть роботу з першого засідання 30 вересня.

Арбузов був першим номером у регіональній групі партії, до якої вона віднесла окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і Севастополь. Саме від цієї групи його й висунули.

Кар'єра за часів Януковича

Ексголова НБУ зробив кар'єру за президентства Віктора Януковича. У грудні 2010 року він очолив Нацбанк, наприкінці 2012-го перейшов до уряду як перший віцепрем'єр-міністр, а після відставки Миколи Азарова в січні 2014 року став виконувачем обов'язків прем'єра. 27 лютого 2014 року його змінив новий уряд. Ще 18 вересня 2013 року його обрали до політради Партії регіонів.

Після Революції гідності Арбузов виїхав з України. 29 березня 2014 року з'їзд Партії регіонів виключив його зі своїх лав разом із низкою колишніх високопосадовців, зокрема Віктором Януковичем і Миколою Азаровим. У листопаді того ж року в інтерв'ю «РИА Новости Украина» він назвав Росію «стратегічним партнером» України, а взаємні санкції – «шляхом у нікуди», і виступив за повернення до переговорів із Москвою.

У травні 2014 року Арбузову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. За версією слідства, йому інкримінували розтрату активів Національного банку на 220 млн грн під час створення та фінансування ТОВ «Банківське телебачення». У січні 2019 року Генпрокуратура завершила досудове розслідування, а в грудні 2020 року Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора САП про зупинення досудового розслідування.

12 квітня 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової. Вони передбачають, зокрема, блокування активів.

Нагадаємо, 4 липня «Главком» повідомляв, що партія «Справедлива Росія» висунула Арбузова кандидатом у депутати Держдуми.

Читайте також:

Теги: Нацбанк Сергій Арбузов окуповані території санкції вибори міністр росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабної війни Росія суттєво збільшила військові витрати
Представник Путіна попередив, що економіка РФ не витримає затяжної війни
2 вересня, 09:28
В аеропортах Москви за останню добу затримали або скасували 77 рейсів
Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Росії після застереження України
2 вересня, 12:42
Пожежа у місті під час повітряної тривоги
У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа
2 вересня, 22:50
Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ за умови взаємності
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
14 вересня, 19:20
За словами Зеленського, такі кроки мають значення не лише для України
«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії
21 вересня, 20:04
Мер Умані заявила про підписи померлих у документах за її відкликання
Суд повернув міську голову Умані до виконання обов'язків
17 вересня, 17:43
Генадій Вітер розповів, якою Ані Лорак є в житті
Відомий український продюсер висловився про повернення Ані Лорак в Україну
23 вересня, 12:58
Окремо Зеленський наголосив, що повернення до нормального життя неможливе без Криму
Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
23 вересня, 19:19
ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливу атаку російських дронів
Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії
24 вересня, 10:58

Політика

Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Російський бізнес змушений сам захищатися від українських дронів – WSJ
Російський бізнес змушений сам захищатися від українських дронів – WSJ
Кремль масово вербує білорусів на війну
Кремль масово вербує білорусів на війну
«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку за сім днів: Трамп відмовив
Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку за сім днів: Трамп відмовив

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua