Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ

Сергій Арбузов був першим номером у регіональній групі партії, до якої включили окуповані території та Крим

Колишній перший віцепрем'єр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов пройшов до Державної думи РФ дев'ятого скликання за списком партії «Справедлива Росія». Про це пише «Главком» із посиланням на російське видання «Ведомости».

Про склад фракції «Справедливої Росії» у парламенті нового скликання 26 вересня повідомив керівник її апарату Руслан Татаринов. За даними «Ведомостей», колишній український віцепрем'єр належить до тих, хто вперше потрапив до Думи. Разом із ним мандати отримав, зокрема, публіцист Микола Стариков. Вибори тривали з 18 до 20 вересня, а 25 вересня ЦВК затвердила розподіл місць: «Справедлива Росія» здобула 17 із них, тоді як у попередньому скликанні фракція мала 27. Нові депутати почнуть роботу з першого засідання 30 вересня.

Арбузов був першим номером у регіональній групі партії, до якої вона віднесла окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і Севастополь. Саме від цієї групи його й висунули.

Кар'єра за часів Януковича

Ексголова НБУ зробив кар'єру за президентства Віктора Януковича. У грудні 2010 року він очолив Нацбанк, наприкінці 2012-го перейшов до уряду як перший віцепрем'єр-міністр, а після відставки Миколи Азарова в січні 2014 року став виконувачем обов'язків прем'єра. 27 лютого 2014 року його змінив новий уряд. Ще 18 вересня 2013 року його обрали до політради Партії регіонів.

Після Революції гідності Арбузов виїхав з України. 29 березня 2014 року з'їзд Партії регіонів виключив його зі своїх лав разом із низкою колишніх високопосадовців, зокрема Віктором Януковичем і Миколою Азаровим. У листопаді того ж року в інтерв'ю «РИА Новости Украина» він назвав Росію «стратегічним партнером» України, а взаємні санкції – «шляхом у нікуди», і виступив за повернення до переговорів із Москвою.

У травні 2014 року Арбузову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. За версією слідства, йому інкримінували розтрату активів Національного банку на 220 млн грн під час створення та фінансування ТОВ «Банківське телебачення». У січні 2019 року Генпрокуратура завершила досудове розслідування, а в грудні 2020 року Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора САП про зупинення досудового розслідування.

12 квітня 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової. Вони передбачають, зокрема, блокування активів.

Нагадаємо, 4 липня «Главком» повідомляв, що партія «Справедлива Росія» висунула Арбузова кандидатом у депутати Держдуми.