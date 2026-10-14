Держава ризикувала втратити 230 млн грн: як НАБУ та САП допомогли повернути кошти

Детективи та прокурори виявили факти бездіяльності керівництва одного з регіональних відділень Фонду держмайна України

Завдяки спільним діям Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та центрального апарату Фонду державного майна до бюджету України повернуто 230 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Під час розслідування однієї зі справ детективи та прокурори виявили факти бездіяльності керівництва одного з регіональних відділень Фонду держмайна України. Через це держава ризикувала недоотримати 230 млн грн. Щоб запобігти збиткам, НАБУ та САП повідомили про ситуацію центральне керівництво ФДМУ та надали йому доступ до частини матеріалів слідства», – йдеться у повідомленні.

Опрацювавши дані, Фонд держмайна вжив необхідних заходів та забезпечив надходження всієї суми до державного бюджету.

Як повідомлялося, Фонд державного майна продовжує масштабне оновлення керівного складу державних підприємств після проведеного аудиту. За чотири місяці роботи нової команди вже оголошено десятки конкурсів на керівні посади, а на низці підприємств змінили не лише директорів, а й членів наглядових рад.

Кадрові зміни стали одним із перших напрямків роботи після аналізу стану державних активів. «За моєї каденції, яка триває вже понад чотири місяці, десь 40 нових вакансій ми точно оголосили. Призначили близько 20 нових керівників – і на тих підприємствах, де їх взагалі не було, і на тих, де змінили попереднє керівництво», – розповів Наталуха.

Раніше Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив серйозні проблеми в управлінні держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі ФДМУ, фактично існують лише на папері, а значна частина стратегічних активів роками накопичувала борги та втрачала інвестиційну привабливість.