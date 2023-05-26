Пів мільярда гривень збитків: ексдиректор вугільної компанії отримав підозру від НАБУ

У листопаді 2015 – січні 2017 року держпідприємство реалізувало приватній компанії-посереднику 756 тис. тонн вугілля за втричі нижчою за ринкову ціною

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому в.о. директора державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська». Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Завдання державі збитків екскерівником вугільної компанії фото: НАБУ

Справа стосується двох епізодів, загальна сума збитків за якими – 546 млн грн: продаж 756 000 тонн вугілля посереднику ТОВ «Дантрейд ЛТД» втричі дешевше за ринкову ціну у листопаді 2015 – січні 2017 років та незаконний видобуток 112 500 тонн вугілля без дозвільних документів у листопаді 2015 року.

Нагадаємо, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

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До слова, за ініціативою прокурорів Донецької обласної прокуратури суд арештував повітряне судно, що належить директору підприємства цивільної авіації.