САП просить взяти суддю Князєва під варту

Засідання призначено на 11:00 год 18 травня 2023 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє пресслужба САП.

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«17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, засідання призначено на 11:00 год 18 травня 2023 року.

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Про результати розгляду подання в САП обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, за повідомленням журналістів зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара голови Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис.

15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.