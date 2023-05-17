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САП просить взяти суддю Князєва під варту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
САП просить взяти суддю Князєва під варту
Антикорупційні органи затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабара
фото з відкритих джерел

Засідання призначено на 11:00 год 18 травня 2023 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє пресслужба САП.

«17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Як  зазначається, засідання призначено на 11:00 год 18 травня 2023 року.

Про результати розгляду подання в САП обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, за повідомленням журналістів зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара голови Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис.

15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

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Теги: Всеволод Князєв САП суд

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