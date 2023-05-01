«Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок

Кожного разу, коли відбувається подібна трагедія, Росія поспіхом робить дві речі…

Масований російський удар по українських містах 28 квітня вчергове призвів до великої кількості жертв серед мирних українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Востаннє російські повітряні терористичні атаки призводили до серйозних жертв серед цивільного населення 14 січня. Тоді у Дніпрі ракета потрапила в житловий будинок, у результаті чого загинули 46 людей.

28 квітня ракета Х-101 потрапила в багатоповерхівку в Умані, ще одна в житловий будинок у Дніпрі. У результаті загинули 25 людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони РФ підтвердило «зосереджений удар високоточною зброєю великої дальності по пунктах дислокації резервів української армії. Мети удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражені. Перешкоджено висуванню підрозділів морської піхоти ЗСУ до районів бойових дій».

У Telegram відомства навіть з'явилася картинка з написом «Точно в ціль» та хештегом «ГероїZ».

Насправді, до переліку чергових «морських піхотинців», яким Шойгу своїм «зосередженим ударом завадив висуванню до районів бойових дій» – відстань з Умані до Донецька понад 680 км – серед інших, належали:

8-річна Уляна Тройчук, яка загинула з татом Романом, мамою Антоніною та бабусею.

11-річна Софія Шульга та її 17-річний брат Кирило Писарєв.

півторарічний Іван Одайський, який загинув разом із 28-річною мамою.

16-річний Олексій Лисак та його сестричка Аліна, які загинули з мамою, бабусею і тіткою.

у Дніпрі загинули мати та донька. Ольга – 1992 року народження, і Вероніка, який ще й трьох років не виповнилося.

У місті Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.

Атакували цих та інших українських «морпіхів» близько 4 години ранку крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Масована атака на українські міста 28 квітня стала другою з часу завершення зими. Попередній удар по містах далеко від лінії фронту був 9 березня, коли російські терористи випустили 81 ракету. Тоді загинули шестеро людей: п'ять у Львівській області та одна у Дніпропетровській.

До речі, координати цілей в крилаті ракети вносяться завчасно – це свідчить про те, що росіяни об’єктами ракетної атаки обрали спеціально житлові будинки з мирними мешканцями. Які до того ж спали і не могли нічого вдіяти.

І це єдине, де дійсно не збрехало Міністерство оборони Росії, пояснюючи свій черговий воєнний злочин.

Кожного разу, коли відбувається подібна трагедія, Росія поспіхом робить дві речі. Перша: наносить удар у відповідь по Донецьку. Друга: говорить про «підступність київського режиму», який нібито розташовує війська серед цивільного населення. Останнє – з метою поширення паніки та протестів.

Насправді, усі прильоти та вильоти вже фіксуються та визначаються за допомогою відповідних засобів. І не треба бути фахівцем, аби побачити, наприклад, таке: серед чергових «донецьких доказів злочинів київського режиму» цього разу було представлено РСК «Олімпійський». І відповідні фото будинків біля нього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тут дві нестиковки. Або «неонацисти-диверсанти» з чеськими установками РСЗВ RM-70 Vampire дісталися глибоко в тил «ДНР» і тому мають змогу обстрілювати Донецьк зі сходу. Або мають в своєму розпорядженні снаряди, які в польоті розвертаються і летять в зворотньому напрямку. Інакше пояснити руйнування донецьких будівель саме зі східної їх частини не виходить.

У двох нестиковках відповідь одна – це брехня. У реальності вогонь до Донецьку вівся саме зі східної, ворожої частини донбаського фронту.

Отже, росіяни спочатку вбивають одних українців за 680 км від фронту, а потім, щоб знецінити це вбивство, вбивають інших – на тимчасово окупованій території.

Для більшого пропагандистського ефекту росіяни також жаліються: мовляв, ЗСУ «знищили єдину на весь Донецьк установку МРТ». Але й тут збрехали. Адже, їх у місті щонайменше вісім. Про це свідчить навіть поверховий відповідний запит у Google.

Проте дно пропагандистської брехні вже настільки пробито, що не треба й дивуватися, чому та ж «Россия 1» свою брехню про «жахливі наслідки обстрілів Донецька» ілюструє кадрами з Умані.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки