Суд реанімував справу Тітушка про розбій з угоном

Уже під час великої війни обвинувачений Вадим Тітушко пішов служити до ремонтної роти

Обвинувачений Вадим Тітушко разом із групою осіб скоїли злочин у 2018 році

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Броварського міськрайонного суду від 5 вересня 2022 року про закриття кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка у розбої та незаконному заволодінні транспортного засобу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 26 квітня.

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Скаргу на рішення суду першої інстанції подав прокурор. За його аргументами, броварський суд пристав на позицію захисників Тітушка і закрив справу, оскільки прокуратура направила до суду обвинувальний акт після закінчення досудового розслідування. Натомість, як вважав прокурор, не було забезпечено прав потерпілої, що перешкоджає винесенню законного і обґрунтованого рішення суду.

Крім цього, броварський суд дійшов висновків, що статті Кримінального кодексу, за якими судять Тітушка (ч. 3 ст. 187 і ч. 3 ст. 289 ККУ), не належать до категорій тяжких чи особливо тяжких злочинів. Водночас із цим не погодилася апеляція.

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Зокрема, Київський апеляційний суд констатував: розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб із проникненням у житло та незаконне заволодіння транспортним засобом належить до категорії особливо тяжких злочинів.

«Ухвала місцевого суду підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду у суді першої інстанції, під час якого необхідно… всебічно перевірити доводи учасників кримінального провадження та ухвалити законне і обґрунтоване судове рішення, належним чином умотивувавши свої висновки», – наголосив апеляційний суд.

Нагадаємо, що злочин, у якому фігурує Вадим Тітушко, стався 2018 року у селі Рожни неподалік Києва.

«У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивному чорному одязі, зі зброєю. Зв’язавши власників будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і громадянин Тітушко», – так правопорушення прокоментував журналістам тодішній речник Нацполіції Ярослав Тракало.

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У коментарі «Главкому» староста села Володимир Кабиш розповів: пограбування у 2018-му вчинили не місцеві, які повелися на зовнішній вигляд двоповерхового котеджу. Власниця, яка до пограбування постійно мешкала у цьому будинку, тепер живе в іншому місці.

До речі, потерпіла у справі Тітушко проігнорувала розгляд скарги прокурора у Київському апеляційному суді.

Як відомо, мешканець Білої Церкви Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці, під час акції опозиції «Вставай, Україно!», юнак у числі групи молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту постраждали журналістка «5 каналу» Ольга Сніцарчук та фотограф видання «КомерсантЪ Украина» Влад Содель.

Вже під час Революції Гідності «тітушками» стали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.