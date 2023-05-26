Смертельна ДТП за участю голови суду: деталі від правоохоронців (фото)

Фігуранту загрожує до 10 років в'язниці

Суддя від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я відмовився

Працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

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Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, мова йде про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.