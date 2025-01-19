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Нацполіція попередила про нову схему шахрайства

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Нацполіція попередила про нову схему шахрайства
Національна поліція попередила про шахрайські схеми
фото з відкритих джерел

Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зловмисники розміщують у найпопулярніших соціальних мережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.

Нацполіція попередила про нову схему шахрайства фото 1

Під приводом необхідності звітування про витрату благодійних коштів зловмисники просять записати відеозвернення з подякою та надати свої документи, що засвідчують особу.

«Після того, як потерпілі перераховують гроші за неіснуючий товар, шахраї переконують їх перечислити більше коштів на розмитнення, страхові внески або логістичні витрати, після чого пропадають зі звʼязку і блокують ошуканих людей в соціальних мережах», – йдеться у повідомлені. 

Національна поліція закликає громадян бути пильними та уважними та у жодному випадку не надсилати гроші, особисті дані та документи неперевіреним особам, аби не стати жертвами шахраїв.

Нагадаємо, що у Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів.

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Теги: гроші документи поліція шахрайство військові Національна поліція України

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