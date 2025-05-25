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Росія атакує Україну: вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Україну: вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі
У Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та у передмісті Києва чули вибухи
фото з відкритих джерел

Росіяни запустили на Україну «шахеди»

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». Вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Крім того, вибух чули у передмісті Києва та у Кривому Розі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також у ніч проти 24 травня Ізюм, що на Харківщині, опинився під ворожою атакою.

Теги: росія Дніпро Одеса Кривий Ріг Київ

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