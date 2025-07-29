Побив та прикував дружину на 10 діб. Суд ухвалив несподіване рішення щодо закарпатця

За словами постраждалої, ланцюг не дозволяв їй виходити на вулицю, проте пересуватись по кімнатах вона могла

Мешканець села Білки заявив, що прикував дружину на декілька діб, аби вона не могла піти в магазин та купити алкоголь

На Закарпатті 70-річний чоловік, який побив свою дружину палицею, а також утримував її на ланцюгу понад 10 діб, уник покарання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Divoche.media, яке цитує рішення Іршавського районного суду Закарпатської області.

За даними поліції Закарпатської області, у селі Білки Хустського району місцевий мешканець незаконно позбавив волі свою дружину. Під час огляду помешкання слідчо-оперативна група у літній кухні виявила прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Жінку одразу звільнили та надали першу допомогу, а чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі та умисне легке тілесне ушкодження).

Під час засідання суду 22 липня обвинувачений розповів, що 10 квітня побив жінку дерев’яною палицею під час сварки «через те, що дружина вживала алкогольні напої». За тиждень після цього, «щоб дружина не могла піти знову до магазину по алкогольні напої», він пристебнув до її ноги металевий ланцюг завдовжки сім метрів, який відчепив з дитячої гойдалки, а інший кінець причепив до столу. «В скоєному розкаюється, з дружиною наразі примирились, просить у неї вибачення, просить суд не карати його суворо», – йдеться у матеріалах справи.

За словами постраждалої, ланцюг не дозволяв їй виходити на вулицю, проте пересуватись по кімнатах вона могла. Також жінка зазначила, що «вибачила обвинуваченому, просить суворо його не карати».

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на два роки, але звільнив від відбування покарання, встановивши півторарічний іспитовий термін. Також закарпатець має пройти тримісячну програму для кривдників.

Нагадаємо, 72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів.

До слова, у селищі Гришківці на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка. Його підозрюють у жорстокому вбивстві 34-річної жінки.

Зокрема, у Таращанській громаді на Київщині 49-річний чоловік завдав смертельних травм співмешканці після спільного розпиття алкогольних напоїв.