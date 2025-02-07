Систематично знущався над співмешканкою: у Києві отримав підозру 34-річний іноземець

За словами потерпілої, сварки відбувались через зловживання чоловіком алкогольних напоїв

Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному іноземцю за систематичні знущання над співмешканкою. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що зловмисник проживав із киянкою в її квартирі та, перебуваючи напідпитку, постійно провокував сварки й принижував потерпілу, погрожуючи їй розправою. Все це відбувалось на очах у їх спільної двохрічної дитини.

44-річна киянка неодноразово зверталася до Голосіївського управління поліції зі скаргами на протиправні дії з боку її чоловіка, 34-річного іноземця, раніше судимого за майнові злочини.

«На усі виклики правоохоронці негайно реагували та за свої протиправні дії кривдник тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Однак, штрафи чоловік не сплачував та поведінки своєї не змінив. Тож, отримавши від потерпілої повідомлення про черговий конфлікт, слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час спілкування із правоохоронцями, заявниця розповіла, що зі своїм співмешканцем знайома більше п’яти років, два з яких вони спільно проживають у її квартирі. За словами потерпілої, сварки відбувались через зловживання чоловіком алкогольних напоїв.

«Напідпитку кривдник провокував конфлікти та у присутності спільної двохрічної дитини принижував жінку, погрожував фізичною розправою», – розповіли поліцейські.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства. Санкція інкримінованої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, впродовж 2024 року 125 тисяч людей постраждали від гендерно зумовленого насильства, з них 85% становлять жінки. Про це на брифінгу повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише «Главком». За її словами, упродовж 2024 року в Україні, на жаль, почастішали випадки домашнього насильства. Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки, уточнила чиновниця. Для роботи з такими категоріями людей в Україні працює 1130 відповідних служб.

Також, за даними Офісу генерального прокурора за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни.