На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, бо сплутав її з дружиною

Під час вечір чоловік увірвався у помешкання, схопив одну з гостей і завдав їй численних ударів по голові та обличчю

У селищі Гришківці на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка. Його підозрюють у жорстокому вбивстві 34-річної жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Житомирської області.

Зазначається, що в оселі місцевого жителя відбувалася вечірка. До компанії увірвався 37-річний односелець господаря, схопив одну з гостей і завдав їй численних ударів по голові та обличчю. Після цього він пішов, а інші учасники продовжили вживати алкоголь. Лише зранку вони виявили, що жінка мертва.

Судово-медична експертиза підтвердила: причиною смерті стали тяжкі черепно-мозкові травми.

Підозрюваного правоохоронці розшукали за місцем його проживання та затримали. За попередньою інформацією, він переплутав загиблу зі своєю дружиною, яка нещодавно залишила його після сімейного конфлікту й поїхала в іншу область.

30 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві (ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Таращанській громаді на Київщині 49-річний чоловік завдав смертельних травм співмешканці після спільного розпиття алкогольних напоїв.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру 34-річному іноземцю за систематичні знущання зі співмешканки. Зловмисник проживав із киянкою в її квартирі та, перебуваючи напідпитку, постійно провокував сварки й принижував потерпілу, погрожуючи їй розправою. Все це відбувалось на очах у їх спільної двохрічної дитини. 44-річна киянка неодноразово зверталася до Голосіївського управління поліції зі скаргами на протиправні дії з боку її чоловіка.

До слова ,впродовж 2024 року 125 тисяч людей постраждали від гендерно зумовленого насильства, з них 85% становлять жінки. Про це на брифінгу повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише «Главком». За її словами, упродовж 2024 року в Україні, на жаль, почастішали випадки домашнього насильства. Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки, уточнила чиновниця. Для роботи з такими категоріями людей в Україні працює 1130 відповідних служб.

За даними Офісу генерального прокурора, за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни.