На Закарпатті підлітки зґвалтували перехожу: поліція повідомила деталі

Зловмисниками виявилися четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років

У Мукачеві поліцейські затримали групу неповнолітніх. Вони підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпаття.

Зазначається, що 23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева. Вона заявила про напад кількох підлітків, які силою відібрали золоті прикраси та гроші, після чого зґвалтували її та втекли. Правоохоронці встановили причетних до злочину, ними виявилися четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років.

За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця, застосувавши фізичне насильство.

Правоохоронці розшукали неповнолітніх. Трьох із них уже затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством. Максимальне покарання передбачає 12 років позбавлення волі. Щодо малолітнього учасника злочину наразі розв’язують питання про застосування стосовно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним.

Як повідомлялося, в Україні було зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків.

До слова, Корнойбурзький обласний суд в Австрії засудив 73-річного італійця на вісім років позбавлення волі за сексуальне насильство над неповнолітньою біженкою з України.