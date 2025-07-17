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На Закарпатті невідомий підпалив церкву: Орбан відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Закарпатті невідомий підпалив церкву: Орбан відреагував
Інцидент трапився ввечері 16 липня у селі Паладь-Комарівці
фото: Facebook/Orbán Viktor

За даними правоохоронців, зловмисник підпалив вхідні двері храму та залишив провокативний напис

Прем’єр-міністрів Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву та залишили провокативний напис із закликом вчиняти насилля проти угорців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це просто так, можете на нас розраховувати!» — написав Орбан.

На Закарпатті невідомий підпалив церкву: Орбан відреагував фото 1

Згодом поліція Закарпаття відреагувала на цей інцидент. За словами правоохоронців, подія відбулася 16 липня приблизно о 22:00 у селі Паладь-Комарівці. На територію храму проникла невідома людина та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру».

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

Як повідомлялося, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

До слова, угорський президент Томаш Суйок написав листа родині загиблого жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня. Будапешт вважає, що той загинув через побиття співробітниками ТЦК.

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Теги: церква Віктор Орбан Закарпаття

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