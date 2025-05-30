72-річний чоловік отримав сім років в'язниці за насильство над ексдружиною

Засуджений протягом тривалого часу знущався з колишньої дружини

72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Засуджений протягом тривалого часу знущався з колишньої дружини – принижував, погрожував, бив, чинив моральний тиск і фактично зробив її життя нестерпним. Попри раніше винесені судом обмежувальні приписи, чоловік не припинив протиправної поведінки», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що у грудні минулого року під час чергового конфлікту, чоловік завдав жінці удар ножем у живіт. Тоді потерпілу госпіталізували та врятували лікарі.

До слова, у селищі Гришківці на Житомирщині поліцейські затримали чоловіка. Його підозрюють у жорстокому вбивстві 34-річної жінки.

Зокрема, у Таращанській громаді на Київщині 49-річний чоловік завдав смертельних травм співмешканці після спільного розпиття алкогольних напоїв.