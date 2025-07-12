На фестивалі у Карпатах – спалах гострої кишкової інфекції. Уже 38 хворих

Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт

На Закарпатті після фестивалю отруїлися десятки людей. Наразі відомо про 38 постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах. Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 – були на екскурсії в цій місцевості», – зазначили у відомстві.

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі. Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають, додали у МОЗ.

Біля водоспаду на гірській галявині поблизу карпатського хребта Боржава молодь кожного року збирається на неформальний фестиваль хіпі «Шипіт». Він відбувається ще з 1993 року.

Учасники з'їжджаються туди на кілька днів на Івана Купала, який донедавна святкували в перші дні липня.

Вони розставляють на галявині намети, веселяться, смажать м'ясо на вогнищі, п'ють спиртне, а кульмінацією дійства є запалювання ватри і танці навколо неї.

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