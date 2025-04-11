Трагедія в Таращанській громаді: чоловіку загрожує до 10 років за смерть співмешканки

Затриманому чоловікові загрожує до 10 років тюрми

У Таращанській громаді на Київщині 49-річний чоловік завдав смертельні травми співмешканці після спільного розпиття алкогольних напоїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Як вдалося встановити правоохоронцям, повертаючись додому після спільного розпиття алкогольних напоїв, чоловік та його співмешканка влаштували суперечку. Під час сварки кривдник завдав ударів руками по голові постраждалій, після чого допоміг їй дістатися додому.

Наступного ранку жінка була знайдена мертвою у ліжку. Попередньо, смерть настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 34-річному іноземцю за систематичні знущання над співмешканкою. Зловмисник проживав із киянкою в її квартирі та, перебуваючи напідпитку, постійно провокував сварки й принижував потерпілу, погрожуючи їй розправою. Все це відбувалось на очах у їх спільної двохрічної дитини. 44-річна киянка неодноразово зверталася до Голосіївського управління поліції зі скаргами на протиправні дії з боку її чоловіка.

До слова ,впродовж 2024 року 125 тисяч людей постраждали від гендерно зумовленого насильства, з них 85% становлять жінки. Про це на брифінгу повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише «Главком». За її словами, упродовж 2024 року в Україні, на жаль, почастішали випадки домашнього насильства. Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки, уточнила чиновниця. Для роботи з такими категоріями людей в Україні працює 1130 відповідних служб.

Також, за даними Офісу генерального прокурора за 11 місяців 2024 року було відкрито 2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство. Кількість справ росте рік до року від початку великої війни.