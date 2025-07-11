У двох областях України затримано диверсантів

Диверсанти затримані на Сумщині та Закарпатті: Підпали військових авто, релейних шаф та інфраструктурних об'єктів

Правоохоронці викрили та затримали фігурантів, які, ймовірно, здійснювали диверсійну діяльність на території Закарпатської та Сумської областей. Їм вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

На Сумщині поліція затримала 19-річного диверсанта під час спроби підпалу військового автомобіля у місті Шостка. У нього вилучили мобільний телефон з відео підготовки до підпалу, що слугує речовим доказом його причетності до злочину.

фото: Нацполіція

Поліцейські також встановили, що затриманий причетний до трьох підпалів релейних шаф на території області. Слідчі Сумської обласної прокуратури вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне пошкодження майна). За цей злочин фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Закарпатті правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб підпалював об'єкти інфраструктури.

фото: Нацполіція

У ході досудового розслідування з'ясовано, що зловмисника завербували представники російських спецслужб через одну із соціальних мереж. Його завданням було здійснити серію підпалів в області.

Встановлено, що першою ціллю фігуранта стало поштове відділення однієї з логістичних компаній. Він проник до приміщення, розбивши вікно, облив його легкозаймистою сумішшю, підпалив і втік. Про успішне виконання завдання він відзвітував кураторам, надіславши відеодоказ.

Крім того, слідство встановило, що зловмисник підпалив релейну та батарейну шафу Укрзалізниці. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільний телефон з відеозаписом одного зі злочинів, який було відзнято для замовників. За жодне з виконаних завдань фігурант обіцяної оплати не отримав.

Правоохоронці кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху чи підпалу). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрито та затримано місцевого мешканця, який планував терористичний акт проти військовослужбовця Збройних Сил України на замовлення російських спецслужб.