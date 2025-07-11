Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У двох областях України затримано диверсантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У двох областях України затримано диверсантів
Чоловік на замовлення російських спецслужб підпалював об'єкти інфраструктури
фото: Національна поліція України

Диверсанти затримані на Сумщині та Закарпатті: Підпали військових авто, релейних шаф та інфраструктурних об'єктів

Правоохоронці викрили та затримали фігурантів, які, ймовірно, здійснювали диверсійну діяльність на території Закарпатської та Сумської областей. Їм вже повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

На Сумщині поліція затримала 19-річного диверсанта під час спроби підпалу військового автомобіля у місті Шостка. У нього вилучили мобільний телефон з відео підготовки до підпалу, що слугує речовим доказом його причетності до злочину.

У двох областях України затримано диверсантів фото 1
фото: Нацполіція

Поліцейські також встановили, що затриманий причетний до трьох підпалів релейних шаф на території області. Слідчі Сумської обласної прокуратури вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне пошкодження майна). За цей злочин фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Закарпатті правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб підпалював об'єкти інфраструктури.

У двох областях України затримано диверсантів фото 2
фото: Нацполіція

У ході досудового розслідування з'ясовано, що зловмисника завербували представники російських спецслужб через одну із соціальних мереж. Його завданням було здійснити серію підпалів в області.

Встановлено, що першою ціллю фігуранта стало поштове відділення однієї з логістичних компаній. Він проник до приміщення, розбивши вікно, облив його легкозаймистою сумішшю, підпалив і втік. Про успішне виконання завдання він відзвітував кураторам, надіславши відеодоказ.

Крім того, слідство встановило, що зловмисник підпалив релейну та батарейну шафу Укрзалізниці. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільний телефон з відеозаписом одного зі злочинів, який було відзнято для замовників. За жодне з виконаних завдань фігурант обіцяної оплати не отримав.

Правоохоронці кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху чи підпалу). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрито та затримано місцевого мешканця, який планував терористичний акт проти військовослужбовця Збройних Сил України на замовлення російських спецслужб.

Читайте також:

Теги: поліція диверсія Суми Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
4 липня, 13:32
У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання
У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту
3 липня, 11:58
Зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці
На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
2 липня, 06:54
Унаслідок російського удару по місту 3 червня загинули шестеро людей
Розвідка ідентифікувала окупантів, причетних до ракетного удару по центру Сум
1 липня, 15:18
Наркодилерів затримали «на гарячому» під час збуту чергової партії наркотичного засобу
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
30 червня, 15:38
Поліція затримала жінку у день скоєння злочину
У Києві жінка влаштувалася на роботу й у перший день потрапила до поліції
25 червня, 09:37
До пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи
На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося
24 червня, 07:25
Президент повідомив, що за цей тиждень окупанти просунулися у бік Сум на 200 метрів
«Суми – велика проблема для росіян». Зеленський пояснив, чого добивається Путін
21 червня, 14:18
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
19 червня, 23:15

Події в Україні

У двох областях України затримано диверсантів
У двох областях України затримано диверсантів
На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня
На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі
Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
44K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
38K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
23K
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
14K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua