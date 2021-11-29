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    Поліція викрила молоде подружжя кібершахраїв, які ошукали українців на 2 млн

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    Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання 20 та 21-річних фігурантів справи про шахрайство - Поліція викрила молоде подружжя кібершахраїв, які ошукали українців на 2 млн
    Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання 20 та 21-річних фігурантів справи про шахрайство
    фото: npu.gov.ua

    Зловмисники ошукали близько тисячі громадян України

    20-річна мешканка Запорізької області спільно із 21-річним співмешканцем створила мережу фейкових інтернет-магазинів, які працювали за передплатою. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

    За даними правоохоронців, пара у соцмережі створювала липові інтернет-магазини, в яких розміщували оголошення про продаж одягу та взуття. Також на сторінках, де було майже 80 тисяч підписників, шахраї самі писали позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали.

    Таким чином зловмисники ошукали близько тисячі громадян. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 2 мільйони гривень.

    Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, «чорнові записи» та майже 2 мільйони гривень, походження яких молоді люди пояснити не змогли.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею «Шахрайство», підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

    Правопорушення викрили кіберполіція Запоріжжя спільно з Мелітопольським районним управлінням поліції.

    До слова, експерт дав поради, як не стати жертвою кібершахрайства.

    Як повідомлялося, група хакерів, підтримувана іноземним урядом, зламала систему міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації і зуміла вкрасти їх дані.

    Нагадаємо також, раніше кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства.

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    Теги: Національна поліція України Запоріжжя кримінал шахрайство інтернет
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    Поліція викрила молоде подружжя кібершахраїв, які ошукали українців на 2 млн