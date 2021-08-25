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    Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства

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    Шахраї входять в довіру та пропонують зробити певні операції з телефону&nbsp; - Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства
    Шахраї входять в довіру та пропонують зробити певні операції з телефону 
    Фото з відкритих джерел

    Шахраї отримують банківські дані своїх жертв

    Працівники кіберполіції Київщини проаналізували звернення громадян про випадки шахрайства, які надходять на форму зворотного зв’язку Департаменту. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За результатами опрацювання з’ясували, що приводом для телефонних дзвінків «віртуальних працівників банку» найчастіше є:

    • оновлення бази клієнтів;
    • блокування вашої картки;
    • здійснення підозрілих операцій з ваших банківських карток.

    Шахраї входять в довіру та пропонують зробити певні операції з телефону нібито для захисту коштів. Таким чином вони отримують банківські дані: про реквізити карток, стан рахунку, лімітний кредит.

    Як наслідок, шахраї заволодівають інформацією, яка може бути використана для:

    • зняття коштів з рахунків, без вашого відома;
    • отримання доступу в особистий кабінет «онлайн-банкінгу»;
    • оформлення кредитів.

    З метою збереження безпеки від шахраїв кіберполіція радить:

    • абонентський номер телефону, під який оформлювалася банківська картка, приєднати до паспорта громадянина України з метою уникнення перевипуску, без вашого відома, сім-карти вашого номера телефону;
    • уважно ознайомлюйтесь з обов’язками клієнта банку під час користування банківською карткою;
    • у разі, якщо ви не впевнені в діях співрозмовника, одразу ж зателефонуйте на «гарячу лінію» банківської установи, в якій ви обслуговуєтесь;
    • не встановлюйте неперевірені програми та програмне забезпечення на будь-який пристрій, який є у користуванні;
    • не погоджуйтеся на перерахунок коштів: страхових внесків, передплат, за, так би мовити, «резервування суми кредиту», або страхування при оформленні необхідних документів чи можливих інших питань;
    • перевіряйте свою «кредитну історію» за допомогою посилання в мережі «Інтернет» - «Українське бюро кредитних історій», (використовуючи ваш електронний підпис);
    • не надсилайте копії документів, які посвідчують особу - це може спричинити витік персональних даних, (визначений перелік документів, які посвідчують особу в Законі України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документі, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ст. 13 розділу III, у поточній редакції від 05.08.2021).

    Слід запам’ятати, що працівники фінансових установ ніколи не цікавляться реквізитами ваших банківських карток, особливо пін-кодом та номер CVV.

    Читайте також: Що робити, якщо вашою банківською картою заволоділи шахраї


    Теги: кримінал шахрайство банк Київщина
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    Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства