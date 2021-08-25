Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства

Шахраї входять в довіру та пропонують зробити певні операції з телефону

Шахраї отримують банківські дані своїх жертв

Працівники кіберполіції Київщини проаналізували звернення громадян про випадки шахрайства, які надходять на форму зворотного зв’язку Департаменту. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За результатами опрацювання з’ясували, що приводом для телефонних дзвінків «віртуальних працівників банку» найчастіше є:

оновлення бази клієнтів;

блокування вашої картки;

здійснення підозрілих операцій з ваших банківських карток.

Шахраї входять в довіру та пропонують зробити певні операції з телефону нібито для захисту коштів. Таким чином вони отримують банківські дані: про реквізити карток, стан рахунку, лімітний кредит.

Як наслідок, шахраї заволодівають інформацією, яка може бути використана для:

зняття коштів з рахунків, без вашого відома;

отримання доступу в особистий кабінет «онлайн-банкінгу»;

оформлення кредитів.

З метою збереження безпеки від шахраїв кіберполіція радить:

абонентський номер телефону, під який оформлювалася банківська картка, приєднати до паспорта громадянина України з метою уникнення перевипуску, без вашого відома, сім-карти вашого номера телефону;

уважно ознайомлюйтесь з обов’язками клієнта банку під час користування банківською карткою;

у разі, якщо ви не впевнені в діях співрозмовника, одразу ж зателефонуйте на «гарячу лінію» банківської установи, в якій ви обслуговуєтесь;

не встановлюйте неперевірені програми та програмне забезпечення на будь-який пристрій, який є у користуванні;

не погоджуйтеся на перерахунок коштів: страхових внесків, передплат, за, так би мовити, «резервування суми кредиту», або страхування при оформленні необхідних документів чи можливих інших питань;

перевіряйте свою «кредитну історію» за допомогою посилання в мережі «Інтернет» - «Українське бюро кредитних історій», (використовуючи ваш електронний підпис);

не надсилайте копії документів, які посвідчують особу - це може спричинити витік персональних даних, (визначений перелік документів, які посвідчують особу в Законі України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документі, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ст. 13 розділу III, у поточній редакції від 05.08.2021).

Слід запам’ятати, що працівники фінансових установ ніколи не цікавляться реквізитами ваших банківських карток, особливо пін-кодом та номер CVV.



