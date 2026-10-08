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Психіатри дали новий висновок щодо українця, який убив священника в Польщі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Психіатри дали новий висновок щодо українця, який убив священника в Польщі
Українець, затриманий за підозрою в нападі на людей у польському місті Ярослав
фото: WP

31-річний підозрюваний зміг взяти участь у допиті та визнав свою провину

У Польщі психіатри надали новий висновок щодо стану здоров'я 31-річного українця Ігоря М., якого підозрюють у вбивстві священника та замаху на життя ще чотирьох людей у місті Ярослав. Експерти встановили, що чоловік може брати участь у процесуальних діях. Після цього підозрюваний визнав свою провину, однак відмовився давати пояснення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WP Wiadomości.

Як повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, прокурор оголосив Ігорю М. обвинувачення та провів допит за участю присяжного перекладача й призначеного адвоката. Провести слідчі дії вдалося лише після третьої психіатричної експертизи, яку призначили 6 жовтня.

Попередні обстеження у вересні та на початку жовтня виявили в українця гострі психотичні розлади. Через відсутність логічного контакту з чоловіком правоохоронці раніше не могли його допитати.

Водночас у прокуратурі наголосили, що новий висновок психіатрів стосується лише здатності підозрюваного брати участь у кримінальному провадженні. Чи був Ігор М. осудним на момент скоєння злочину, експерти поки не встановлювали. Це питання досліджуватимуть окремо.

За інкриміновані злочини українцю загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 вересня у польському місті Ярослав 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок. Унаслідок нападу постраждали п'ятеро осіб – четверо чоловіків та одна жінка. Серед потерпілих були троє священнослужителів. Один із поранених священників згодом помер у лікарні.

Підозрюваного було затримано на місці злочину та доправлено до психіатричного медичного закладу. Правоохоронці також перевіряли, чи перебував чоловік під впливом алкоголю або наркотичних речовин під час нападу.

Ігорю М. інкриміновано убивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримісячного тимчасового арешту, який через стан здоров'я підозрюваний має відбувати в лікарні.

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Теги: Польща вбивство українці за кордоном прокурор допит

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